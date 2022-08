Ben Hur se impuso en La Criolla

Buena presentación tuvo Ben Hur en la Copa Santa Fe al derrotar ayer en La Criolla al local Huracán por 3 a 1, en el partido de ida correspondiente a la tercera fase. El elenco dirigido por Maximiliano Barbero quedó bien parado de cara a la revancha prevista en dos semanas. En este partido hicieron su presentación algunos de los refuerzos contratados para este certamen y el próximo Regional Amateur -a iniciarse el 16 de octubre-, como Joaquín Castellano (que vuelve al Club) y Alejandro Reyna.

Los goles fueron convertidos por Gustavo Mahier, a los 20 minutos del primer tiempo, y por Luciano Pogonza y Agustín Bianciotti, respectivamente, a los 16 y 32' del complemento, respectivamente. Juan Cruz Villalba, a los 29' de la primera mitad había puesto la paridad transitoria para el conjunto local.

Ben Hur tuvo esta formación titular: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Ezequiel Kinderknecht, Tomás Asteggiano y Martín Alemandi; Joaquín Castellano, Leandro Sola, Luciano Pogonza y Diego López; Facundo Mustafá y Alejandro Reyna. Los suplentes fueron Ilchischen, Grosso, Joel Sacks, Juan Bessone, Jiménez, Cristian Barco y Bianciotti.



OTROS RESULTADOS

Este domingo también jugaron por Copa Santa Fe: Huracán de Chabás 1 vs Studebaker 2; Huracán de Villa Ocampo 0 vs Romang FC 0; Unión de Totoras 0 vs Argentino de Rosario 3 y San Martín de Las Escobas 0 vs Atlético San Jorge 3.

Recordemos que el jueves, Unión de Sunchales ganó 1 a 0 como visitante ante San Martín de Progreso; y el sábado Sportivo Norte superó 1 a 0 a Atlético de Rafaela, mientras que igualaron 1 a 1 La Salle de Santa Fe y Libertad de Sunchales.