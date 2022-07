9 de Julio venció a Atlético

9 de Julio derrotó este martes a Atlético por 62 a 60 en el partido que completó la quinta fecha del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. El León dio la nota en el gimnasio Centenario para ganar el clásico en un duelo parejo que tuvo estos parciales: 11 iguales, 30 a 20 y 43 a 35.

Con este resultado, las posiciones quedaron así: Libertad 8; Independiente 7; Unión (-1), 9 de Julio y Atlético 6; Ben Hur 5; Peñarol 4; Quilmes (-1) 3.



COMIENZA HOY LA SEXTA

De acuerdo al cronograma enviado por la ARB, la sexta fecha se iniciará este miércoles con el partido que disputarán en Sunchales, Libertad e Independiente en el Hogar de los Tigres, desde las 21.30, con el arbitraje de Gonzalo Ponce y Miguel Farías.

El viernes 8, a las 21.30, jugarán Ben Hur vs. Unión en el Coliseo del Sur, y Atlético vs. Quilmes en el Lucio Casarín. Quedó para el martes 12 el duelo entre Peñarol y 9 de Julio en Villa Rosas.



FECHA PARA LA LIGA NACIONAL

La próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) comenzará el 5 de octubre venidero y tendrá 38 fechas de fase regular, según lo dispuesto ayer por la Asociación de Clubes (AdC). La Asamblea del organismo resolvió que la primera etapa de la competencia se extenderá hasta finales de diciembre, con la realización de las primeras 19 fechas de la ronda inicial.

El certamen se interrumpirá por las fiestas de Navidad y Fin de Año y en enero de 2023 se llevará a cabo la denominada Copa Súper 20 de la LNB, con la participación de los cuatro equipos mejor clasificados hasta diciembre próximo. Luego se iniciará la segunda rueda, con otros 19 partidos por conjunto, y la fase regular del campeonato se extenderá hasta el 31 de marzo.

Los mejores 12 conjuntos clasificados disputarán los denominados play offs de postemporada, que tendrán etapas de reclasificación, cuartos, semifinal y final.Los cuatro equipos mejor ubicados ingresarán directamente en cuartos de final, en series que se desarrollarán a un máximo de cinco partidos, entre abril y mayo del año entrante.



CAIDAS EN EL MUNDIAL

El seleccionado argentino masculino de básquetbol Sub 17 perdió ayer en forma holgada ante su par de Australia, por 86 a 50, en partido válido por la tercera fecha del grupo D del Mundial de la categoría (U17) que se celebra en España. En el gimnasio Elena Benítez de la ciudad de Marbella, el conjunto albiceleste que dirige Leonardo Gutiérrez poco pudo hacer ante un adversario que se mostró superior en los distintos pasajes del partido.

El representativo argentino finalizó la etapa clasificatoria con una victoria (59-50 sobre Egipto) y dos derrotas (la de hoy ante Australia y una anterior con Polonia por 48-71).