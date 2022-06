Terminó el ciclo de Bonaveri

Hace poco más de un mes, Aldao le ganaba a 9 de Julio 2 a 1 en el Germán Soltermam y lo dejaba casi sin chances de pelear por el Apertura. Eso fue en la noche del 20 de mayo.

Anteanoche, con el 1 a 0 por el gol de Andrés Velazco en contra, nuevamente el equipo que lleva un par de temporadas en el torneo de Primera A de la Liga Rafaelina, se encargó de darle otro duro golpe al León. En este caso terminó derivando en el fin del ciclo de Pablo Bonaveri como entrenador, tras este encuentro de la segunda fecha del Clausura.

En la mañana del viernes, la dirigencia juliense se reunió y determinó que el santafesino ya no continuará como entrenador. Recordemos que el año pasado fue campeón en el primer torneo liguista, aunque en ese momento se le cuestionó que no le había podido ganar a Quilmes y a Ferro.

Ya en 2022, tras el fracaso en el Regional Amateur no pudiendo pasar la primera ronda, en Liga el equipo no pudo ser primero en su grupo y además en el partido ante Ben Hur, Bonaveri estuvo inmerso en un tumulto donde recibió seis fechas de suspensión. La nueva derrota ante Aldao fue la gota que colmó el vaso.

Ahora habrá que aguardar por el sucesor. Uno de los primeros nombres que empezó a circular extraoficialmente es el de Carlos Trullet. Mientras tanto los jugadores trabajarán bajo las órdenes de Diego Burkhard y Rodrigo García.