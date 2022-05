Gonzalo “el Pela” Romero llega a Rafaela con su unipersonal

Sin dudas, Gonzalo es uno de los escritores del momento. Con 4 libros publicados y 150 mil vendidos, se posiciona dentro de los más leídos. Sus palabras son catárticas, parecen fluir como un río sin desembocadura. La escritura es uno de sus tantos modos de expresarse, de llegar al público junto con sus charlas y su rol como moderador de las mismas.

El Pela Romero descubrió su inclinación por el mundo artístico apenas tenía 6 años, con garabatos sobre la hoja en blanco. Sin darse cuenta, este fue el inicio de su vocación. "Seguí escribiendo mis propias canciones y, con el tiempo, a través de las redes sociales, escribí a modo de catarsis por no tener dinero para pagar un psicólogo", recuerda Gonzalo. Cabe destacar que su primera llegada al público fue gracias a una publicación que realizó en Facebook. Su texto "La paja que da conocer a alguien" fue visto por más de un millón de personas, en solo un día.

De repente, la vida de Gonzalo cambió por completo. Tenía miles de solicitudes de amistad, miles de personas enviándole mensajes con consultas o testimonios. "La llegada al público me sorprende. Jamás pensé, ni en el más optimista de mis sueños, que había tanta gente pasando por cosas similares a las mías, ni que se iban a identificar con las historias que cuento. Siendo escritor tengo 38 fans club. Me llegan más de 3000 mensajes diarios solo por Instagram, la gente se tatúa mi cara, mi firma, mis frases... es mucho cariño para procesar. Con tanta gira y trabajo a veces no tengo el tiempo de sentarme a pensar lo qué está pasando, pero en mis pequeños raptos de lucidez, trato de disfrutar lo más posible", destaca. Gonzalo cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram y casi un millón en Facebook.

El tema que atraviesa tanto sus libros como su charla es el amor tóxico, término muy utilizado en el presente. Gonzalo lo describe así: "Para mí, el amor tóxico es todo lo que te robe la calma, lo que te quite paz. El control, la posesión, la invasión a la privacidad, los celos, las inseguridades propias, los traumas mal sanados que uno arrastra y descarga sobre el otro...", define.

Mucho se dice de esta temática, pero Gonzalo la toma para hacer de ella un ida y vuelta genuino con el público. “Basta de amores de mierda” se convirtió en un lema y todos quieren ser partícipes de este boom tanto teatral como literario.

Con respecto al unipersonal en formato de charla que se va a llevar a cabo en el Teatro Laserre, Gonzalo comenta: "Se trata de anécdotas personales sobre cómo logré identificar, cortar y superar los amores de mierda. La idea es que la gente, a través de algunas anécdotas propias, quieran contar las de ellos. Pueden levantar la mano y exponer sus ejemplos o hacer preguntas, contar sus historias... le pongo un poco de humor a situaciones que duelen, pero la idea fundamental es que se vayan sabiendo cómo identificar y cortar relaciones tóxicas".

Además, agrega su toque musical, profesión que lo atraviesa y que hoy puede llevar a escena. "Me resulta muy extraño que canciones que escribí a los 12, a los 15 o a los 20 años, ahora la gente las sepa y las cante. Disfruto mucho cantar arriba del escenario porque realmente es mi sueño, mi vocación y mi profesión. Siento que todavía no toqué el techo en cuanto a la parte musical", afirma.

A través de su historia personal y de su experiencia, Gonzalo se expone y se abre a un diálogo sin tapujos. La charla es totalmente interactiva y, de este modo, más dinámica. Así mismo, como artista tiene varias pasiones y las utiliza para potenciar su presentación. "¿Estaré yo a la altura de lo que espera el público rafaelino?, —piensa Romero—. Creo que la gente viene buscar alguna respuesta, alguna solución a los problemas que está atravesando y a mí me gustaría estar a la altura".

Para finalizar la entrevista, se le consultó a Gonzalo sobre sus proyectos a futuro. "Tengo en vistas la grabación de un disco de baladas con la participación de una orquesta sinfónica y un cuarteto de cuerdas. También tengo el sueño de poder llenar un Teatro Astral, uno de los teatros más grandes de Buenos Aires, donde hoy se encuentra Martín Bossi haciendo la obra ‘Kinky Boots’. Él es mi referente teatral, es un mentor, con quien tengo y tuve la suerte de compartir varios momentos y puedo llamarlo amigo, consejero. Es un gran desafío para mí lograr llenar un teatro así. Sería el primer escritor en hacerlo”.

Además, agrega que en el mes de noviembre tiene pensado publicar un quinto libro basado en historias reales, escrito por la gente.

Gonzalo busca constantemente superarse, llegar más lejos. El apoyo del público es lo que lo anima, lo alienta a seguir por este camino que lleva tan a gusto y con sabiduría.

Las entradas para esta charla se pueden adquirir en la boletería del Teatro Laserre, en Faber Libros u online en www.plateavip.com.ar.