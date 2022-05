Diputados inició debate sobre la boleta única

La Cámara de Diputados realizó ayer la primera ronda de exposiciones a favor y en contra del proyecto para implementar la Boleta Única de papel, iniciativa que impulsa la oposición y es resistida por el oficialismo. Por el anexo de la Cámara de Diputados, donde se desarrolló la primera de las reuniones informativas en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, pasó una veintena de especialistas invitados del ámbito político, universitario y de las organizaciones de la sociedad civil.

La jefa de asesores del Gobierno porteño, Julia Pomares, abrió la ronda de discursos y se manifestó a favor de la Boleta Única, al considerar que el instrumento "les asegura a los votantes que al momento de votar pueden tener todas las opciones".

La ex representante del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) destacó que "más de 180 países pudieron hacer esta transición" de la boleta partidaria tradicional a la boleta única.

"Tenemos una oportunidad inmensa de subirle la vara a la democracia", remató.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, negó que la Boleta única fomente la "farandulización" de la política, y al respecto recordó que "en Argentina ha habido famosos haciendo política desde mucho antes" de que se aplique la boleta única. "El fenómeno de la crisis de la representación política no tiene nada que ver con el medio de emisión del voto", argumentó.

El ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey fue el siguiente en tomar la palabra y subrayó que "esta reforma o cualquier reforma que se plantee debe entender de qué manera nosotros logramos amigar este sistema representativo, que está francamente en crisis, para que el ciudadano pueda realmente sentirse representado por nosotros".

El ex secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez, quien había sido protagonista de la frustrada reforma electoral durante la gestión de Cambiemos, respaldó el cambio en el sistema de votación aunque admitió que "hay que encontrarle una vuelta" al problema de la simultaneidad de elecciones nacionales con provinciales.