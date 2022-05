La Corte aceptó a Reyes y Doñate para el Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema resolvió ayer tomarles juramento como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura al senador oficialista Martín Doñate y a la diputada opositora Roxana Reyes, para completar la conformación de 20 miembros resuelta por el propio tribunal tras un fallo que declaró "inconstitucional" la reforma del cuerpo que impulsó Cristina Kirchner en 2006.

El presidente del Consejo y, al mismo tiempo, de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, deberá fijar ahora la fecha de la jura, que en principio será esta misma semana.

Las designaciones de Doñate y Reyes no son definitivas, pues la propia Corte aclaró que su convalidación está sujeta a la resolución final de los reclamos que tramitan ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal contra ambas designaciones.

La Acordada 11/22 firmada por los cuatro jueces de la Corte señaló que "la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez".

"Al encontrarse discutida dicha validez en sede judicial, es frente a los magistrados competentes donde deberá saldarse definitivamente cualquier discusión al respecto", explicó el documento.

Los jueces de la Corte subrayaron "la circunstancia de que se encuentren en trámite actuaciones judiciales en las que se impugnan expresamente los títulos de los legisladores mencionados", por lo que las designaciones tienen, de hecho, carácter no definitivo. No obstante, "no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que, en las condiciones reseñadas, se tomen los juramentos requeridos".

En consecuencia –resolvieron- "corresponde disponer la toma de juramento de los consejeros, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en el marco de las causas". En ese contexto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, "ha realizado el pedido formal para que el juramento de los mencionados consejeros se haga efectivo". (NA)