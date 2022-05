Departamento Castellanos: avance en caminos rurales  

El Gobierno provincial, a través del ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, avanza con la implementación del Programa Caminos de la Ruralidad en el departamento Castellanos.

Y al respecto, se firmaron convenios para la concreción de obras en las localidades de Presidente Roca y Villa San José, a la vez que se conformó el Consorcio Vecinal en San Vicente, Angélica y San Mariano, a fin de avanzar con la implementación de la herramienta en estos distritos.

CORAZON PRODUCTIVO DE LA ARGENTINA

Matías Giorgetti -subsecretario de Infraestructura Rural- dijo "quiero destacar la visión del gobernador Omar Perotti, que junto al ministro Daniel Costamagna, permitió que instrumentamos este programa con el que ya hemos avanzado en 13 localidades del distrito. Por estas trazas, en las que aseguramos la transitabilidad con el Programa, salen 89 millones de litros de leche al año. Tenemos más de 70 alumnos de distintas localidades que podrán tener los 180 días de clases, sumado a otra política pública como lo es el Boleto Educativo Rural. Es la visión que el gobernador tiene para llevar adelante su gestión junto a ustedes, porque se trata de articular entre la parte pública y la privada, generando conciencia y organización. De esta forma, no cabe dudas que seremos el corazón productivo de la Argentina".

Además. señaló que "este es un Programa aprobado con una metodología exitosa que abarca, integra y genera arraigo, por eso creo que ahora el nuevo desafío es transformarlo en Ley".

UNA DECISION POLITICA

A su turno, Oscar Ceschi -administrador de la Dirección Provincial de Vialidad- sostuvo "que hoy estemos los funcionarios provinciales, los presidentes comunales y los productores tiene que ver con una decisión política. Para que estas cosas ocurran, los que tenemos la bendición de gobernar tenemos que tomar decisiones, fue la decisión del gobernador, acertada, sincera, para tratar de dar soluciones a esta situación que tenemos en todo el territorio provincial. Vinculó a la Dirección de Vialidad al Ministerio de Producción, es una cuestión de sentido común e inteligencia, para establecer prioridades; esta sinergia entre las partes sirve para trabajar mejor y, ojalá, estas acciones se tomen como políticas de Estado y perduren a través de los años".

TRABAJO CONJUNTO

Por su parte, Abel Zenklusen -director provincial de Producción Lechera y Apícola- destacó el trabajo conjunto realizado entre el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y la Dirección Provincial de Vialidad, y afirmó que "es muy importante trabajar en los caminos rurales, muchos productores me señalan que desde hace mucho tiempo no se llevan adelante estas obras. Que la Provincia ponga recursos propios con aportes no reintegrables es un motivo más que importante para celebrar. El objetivo de todo este programa es lograr la participación de los productores, las comunas y el gobierno de la provincia, eso se debe mantener".

UNA LABOR ARTICULADA

Mientras tanto, Daniel Ricotti -asesor del ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat-, manifestó "esto es un Programa que surge de un trabajo articulado entre Vialidad y el ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a fin de gestionar los caminos rurales, pero existen otros dos pilares fundamentales: los gobiernos locales y los productores, ya que se trata de un equipo de trabajo. Teniendo en cuenta las trazas ya realizadas, la plata destinada a este tipo de obras y los caminos que están previstos ejecutarse deja relucir la importancia que esta gestión le brinda a los caminos rurales. Insisto en que sin importar la bandera política, este Programa debe continuar desarrollándose porque significan mucho para estas localidades".

VOCES LOCALES

En primera instancia, los funcionarios provinciales visitaron la localidad de Presidente Roca a fin de concretar la firma de un convenio que permitirá la ejecución de un nuevo camino en dicho distrito. La obra tendrá una extensión de 7668 metros y contemplará fondos provinciales por un monto mayor a 27 millones de pesos.

Los productores que se verán beneficiados con esta obra son cuatro ganaderos, cuatro agrícolas y uno apícola sin dejar de mencionar que en dicho distrito se producen más de 4 millones de litros de leche cruda al año, hecho que da cuenta del gran impacto productivo que tiene el mejoramiento de esta traza.

Durante el acto, el presidente comunal de Presidente Roca, Marcelo Bocco, valoró que "hoy es un buen día con mayúsculas, estamos contentos y agradecidos por el acompañamiento del gobernador Omar Perotti y todos sus funcionarios. Agradecemos a todos los productores presentes, esto es la base para estar acá, es un barco en el que tenemos que estar todos juntos para firmar estos convenios y alcanzar estos logros. Tener la ruta 13 conectada a la variante de la 34 será algo emblemático, podremos transitar los días que queramos, y de esta manera, la producción láctea o ganadera podrá salir sin problemas".

Seguidamente, la comitiva provincial, celebró un convenio a fin de realizar una nueva traza en Villa San José, la cual impactará de manera beneficiosa y directa a un productor ganadero, cuatro agrícolas y dos apícolas, además el mejoramiento posee un gran efecto debido a que allí se producen más de 11 millones de leche cruda al año. El trabajo a realizarse contempla 6344 metros y supondrá una inversión superior a los 22 millones de pesos.

El presidente comunal de Villa San José, Julio Forni, afirmó "gracias por este desafío y por este trabajo que involucra tanto a los productores como a la comuna y a todos sus habitantes. Se trata de una obra muy anhelada por todas y todos nosotros, solo espero que este tipo de políticas públicas continúen más allá del tinte político porque se tratan de obras que mejoran nuestra calidad de vida, nuestra productividad y nuestra educación".

Por su parte el productor local, Dario Delerba, detalló "este es un momento muy esperado por todos nosotros ya que han pasado muchas gestiones y no se logró concretar nada al respecto, hoy podemos decir que esta es la primera vez que podemos realizar una obra como esta. Por todo esto no tengo más que palabras de agradecimiento ya que se trata de mejoramientos esenciales para la producción".

PRESENCIAS

De la firma de convenios, participaron además los presidentes comunales de la región, los representantes de entidades intermedias y los productores rurales.