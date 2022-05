Atlético sigue sin levantar cabeza

Atlético continúa su pésimo andar en la Primera Nacional y no logra despegar de los últimos lugares de la tabla. Por la 15ª fecha, en el estadio Mundialista de Mendoza, la Crema cayó este domingo 1 a 0 y sigue sin ganar en condición de visitante, donde solamente ha sumado 2 puntos de los últimos 24 fuera de casa. Y si le sumamos que acumula 5 fechas sin triunfos y que solamente ha ganado un encuentro de los últimos 10, la crisis futbolística se agrava cada vez más, donde se va a alejando de los puestos del Reducido (está en el puesto 28 de 37 equipos con 14 unidades) y se acerca, peligrosamente, a los lugares de descenso (los 2 últimos pierden la categoría y está a 5 de Tristán Suárez, que tiene 3 partidos menos que la Crema).

Ya con el interinato de Gonzalo Del Bono y Juan Sabia, la prestación del equipo, que tuvo algunos cambios tácticos, más o menos fue similar a lo que venía demostrando con el Yagui en el banco, con problemas para recuperar y tener el balón y prácticamente sin generar peligro en el arco rival. El primer tiempo fue opaco y aburrido y hubo poco para rescatar, ya que las realidades de ambos eran casi iguales (la Lepra sumaba 2 derrotas en fila y había ganado un partido de los últimos 9). De todos modos, Borgnino tuvo la más clara con un remate que contuvo con seguridad el arquero local, mientras que en el dueño de casa, Coronel estuvo cerca de abrir el marcador con un remate cruzado que se fue apenas desviado. Igualmente, en la última jugada, antes del entretiempo, Lucas Ambrogio le ganó las espaldas a Jonás Aguirre por el sector izquierdo y el lateral albiceleste lo derribó al delantero en la puerta del área grande. La infracción claramente fue afuera, pero Nélson Sosa y su asistente vieron penal y el propio atacante, con categoría, a la izquierda de Salvá, que eligió el otro palo, cambió la pena máxima por el 1 a 0.

Con muy poco, como tantas otras veces sucedió en el torneo, la Lepra mendocina se puso en ventaja, aprovechando al máximo la chance más clara que tuvo. Ya en el complemento, el trámite no varió demasiado. Quiroga se perdió el segundo en el arranque mismo y el ingresado Funes, de cabeza, casi lo empata para la visita. Los cambios que propuso Del Bono no fueron soluciones y le costó una enormidad poder generar peligro. No obstante, Atlético, con más empuje y vergüenza futbolística, buscó la igualdad jugando los últimos minutos en campo rival pero lejos estuvo de poder concretarla.

El panorama del elenco de nuestra ciudad sigue siendo cada vez más preocupante. El equipo no puede levantar desde lo anímico ni desde lo futbolístico y se hunde en el fondo de las posiciones, y habrá que ver si el próximo domingo, desde las 16 ante Ferro, dirigirá nuevamente Del Bono o si ya habrá un nuevo entrenador. Lo cierto es que se deberá trabajar y mejorar muchísimo para salir de este presente cada vez más triste y doloroso.



SIN NOVEDADES

La novela para ver quién será el sustituto de Forestello, a 9 días de su renuncia, continúa sumando más capítulos. En medio de mucha incertidumbre, desconcierto, hermetismo y misterio, la dirigencia sigue buscando al nuevo entrenador pero no han surgido mayores novedades en las últimas horas. En cuanto a la llegada de Iván Juárez como mánager, la negociación se ha caído y aún no se llegó a un acuerdo definitivo. Mientras que en relación al nuevo DT, continúa en carpeta Gustavo Coleoni, más allá de que se dio a conocer el sábado que arregló en San Miguel (B Metropolitana). En este sentido, desde la dirigencia de la Crema aún no descartan el arribo del Sapito -no tienen confirmado su llegada al elenco bonaerense-, aunque la negociación entre las partes estaría más lejos. Además, seguirían en carrera Carlos Trullet y Ezequiel Medrán, el actual DT de Central Norte de Salta (Federal A). El dato a tener en cuenta, favor del ex arquero de la Crema, es que no habría inconvenientes en cuanto a su salida del conjunto salteño, ya que en el contrato tiene una cláusula de rescisión en caso de una oferta de una categoría superior. No obstante, el nuevo cuerpo técnico estaría definido a mediados de semana a más tardar, entre este martes y miércoles.