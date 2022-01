Aguardan negociaciones nacionales

El 2022 comienza a tomar forma, y desde Provincia empiezan a diagramar las convocatorias a los distintos sectores para discutir las paritarias de este año, pese a que no hay presupuesto. En este contexto, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri explicó que se cumplirá con la promesa de desarrollarlas durante el mes de febrero, acorde al compromiso asumido el año pasado. "Estamos esperando la evolución de algunos datos nacionales, ya que al no haber presupuesto nacional ni provincial, hay una pauta de inflación que no la tenemos aún" aseguró sobre el detalle que necesitan para volver a discutir los salarios en la provincia. De acuerdo a lo consignado por el sitio web de LT 10, "el año pasado este esquema funcionó porque logramos ubicar el salario por encima de la inflación. Es un esquema que los gremios aceptaron y que va a funcionar en la provincia y que va a ser el que en la Argentina va a terminar primando en las paritarias", agregó el funcionario. Además, manifestó que apuntan "a que el salario vaya recuperando poder adquisitivo. Tenemos datos de empleo alentadores durante el 2021, hubo creación de empleos, esa tiene que ser la tendencia". Sobre cómo será el mecanismo de llamado a los distintos gremios, aseguró que se trabajará "en convocatorias simultáneas", y que el avance de las mismas dependerá de las diversas dinámicas que tiene cada gremio para llegan más rápido a un acuerdo o no.