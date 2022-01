Reclamó que se avance con "prácticas laborales"

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, hizo un pedido para que se avance con "prácticas profesionalizantes que vinculan educación y trabajo" y destacó que sería "tremendamente beneficioso" para aprovechar la "capacidad de multiplicación de empleo directo e indirecto" de la industria.

El también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) advirtió que "hay un alto índice de deserción, de gente que no busca trabajo directamente", por lo que reclamó avanzar con "prácticas laborales".

Funes de Rioja aclaró que "no se pueden comparar las pasantías de los 90 con las prácticas profesionalizantes de hoy, que vinculan educación y trabajo".

El empresario subrayó que "la industria tiene potencialidad, una capacidad de multiplicación de empleo directo e indirecto", por lo que ese tipo de iniciativas "sería tremendamente beneficioso".

"No concebimos industria sin producción más empleo", aseguró Funes de Rioja, quien se quejó de que "los costos laborales no salariales son un problema".

Por otra parte, el presidente de la UIA afirmó que todos deben "enfocarse en la cuestión de la inflación y la estabilidad macroeconómica como un objetivo central, pero no sólo como un objetivo estratégico económico para que haya previsibilidad para la inversión, sino también para que haya acceso al consumo y reglas de juego para los sectores de menores ingresos de la población".

"Tiene que haber política estables, no para los próximos dos años de gobierno, sino para 10 ó 20 años y que le dan al inversor un horizonte", agregó.

Finalmente, se refirió a la negociación con el Fondo Monetario Internacional: "Tiene que haber un acuerdo con los acreedores externos porque necesitamos estabilidad de mercados para acceder a la compra de tecnología, porque la industria evoluciona permanentemente".