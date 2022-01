Denuncian penalmente a autoridades del PAMI

La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña denunció penalmente a la titular del PAMI, Luana Volnovich, y a su subdirector, Martín Rodríguez, en el marco de la polémica por el viaje que realizaron ambos a una isla del Caribe mexicano.Ocaña acusó a los dos funcionarios de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros cargos, y la denuncia recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.La denuncia se da en momentos en que el Gobierno busca dar por cerrado el escándalo surgido de la fotografía que se difundió días atrás, donde se ve a Volnovich y Rodríguez juntos en un bar de la isla de Holbox.La legisladora se refirió a las vacaciones de ambos funcionarios como una "escapada romántica" y consideró que generó una situación de "acefalía" en la obra social de jubilados y pensionados por la que se podría haber visto afectada la prestación de servicios a los afiliados.Ocaña subrayó que se trata de "un hecho escandaloso que tendría serias consecuencias en la vida real ya que la acefalía de una obra social como el PAMI, que brinda servicios de salud a millones de jubilados, repercute seriamente en el modo y el tiempo y forma en que los beneficiarios reciben las prestaciones, que, dicho sea de paso, en algunos casos revisten cuestiones de vida o muerte".Respecto de la foto de ambos, la diputada indicó: "La situación que he descripto no merecería ninguna observación particular, siempre y cuando se tratase de dos simples ciudadanos disfrutando de sus vacaciones, pero esta circunstancia no se corresponde al caso en particular ya que se trata de dos funcionarios públicos, designados mediante decreto presidencial".En el escrito, la diputada del PRO consideró que Volnovich "obró como mínimo con falta de diligencia y falta de responsabilidad, por viajar de forma simultánea al exterior con el segundo a cargo de dicha institución".La denuncia indica que "el comportamiento desplegado por los funcionarios viola expresamente la disposición contenida" en el "Decreto de Necesidad y Urgencia 02/2004 que establece la modalidad de gobierno del INSSJP-PAMI".Se trata de la norma que dispone que el PAMI estará gobernado por un director ejecutivo y un subdirector ejecutivo que debe reemplazar en sus funciones al primero cuando aquel no pudiere."Actuando con total desprecio por las normas que reglamentan el ejercicio de su cargo y por el bienestar de los afiliados, optaron por realizar este viaje juntos para disfrutar las playas del caribe mexicano sin importarles las consecuencias", señaló Ocaña en su denuncia.En los últimos días, según supo NA de fuentes gubernamentales, el presidente Alberto Fernández había decidido ratificar en su cargo a Volnovich y meditaba la posibilidad de desplazar a Rodríguez como subdirector, pero finalmente decidió mantener a los dos funcionarios y dirigentes de La Cámpora en sus puestos.ASUNTO TERMINADOEl Gobierno apunta a ponerle fin a la polémica desatada por las vacaciones en el Caribe de la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, y su segundo en el organismo y pareja, Martín Rodríguez, y considera que el tema "está terminado"."El tema está terminando. No sé por qué usted supone que el Presidente (Alberto Fernández) debe darle instrucciones a alguien", manifestó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, al ser consultada sobre la polémica en la conferencia de prensa de los jueves en Casa de Gobierno.En ese sentido, ratificó que no habrá pedido de renuncia ni sanción para ninguno de los directivos del PAMI. "Para nosotros el tema crónica de viajes está superado. Pasemos a otro género periodístico porque el tema ya no da para más", agregó la vocera, elevando el tono de voz. A pesar de trascendidos sobre posibles reuniones que finalmente no se concretaron, según fuentes oficiales, el Presidente se comunicó telefónicamente con Volnovich el viernes pasado y eso fue todo.