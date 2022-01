Un nuevo récord de la deuda pública en bruto

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La deuda pública en bruto de la Argentina no para de crecer, ya que durante 2021 experimentó un incremento de 27.280 millones de dólares y alcanzó un nuevo récord de US$ 363.362 millones.

Las cifras corresponden al Ministerio de Economía con datos actualizados al 31 de diciembre del año pasado.

Dado al cierre de los mercados internacionales que le impiden al Gobierno colocar deuda en el exterior, el incremento del pasivo se explica básicamente por las emisiones en pesos que se realizaron en el mercado interno.

No obstante, la deuda nominada en moneda extranjera continúa siendo la de mayor peso.

El 46,79% del total, equivalente a US$ 170.021 millones, corresponde a diferentes títulos emitidos en dólares, euros, yenes y francos suizos.

A ello se le deben añadir US$ 78.039 millones (21,48%) en préstamos tomados con organismos internacionales.

Aquí se cuenta la deuda con el FMI, que durante 2021 se redujo a US$ 40.952 millones (desde US$ 45.965 millones en 2020) producto de los diferentes pagos que se realizaron durante el año.

En este ítem, también se computa la deuda con el Club de París, que de acuerdo con el registro oficial se redujo a US$ 1.714 millones.

Pero este monto también debe reestructurarse tras el acuerdo con el FMI, con lo cual crecerá por el impacto de intereses y punitorios.

Dentro de la deuda en pesos el mayor volumen se concentra un 16,6% títulos públicos no ajustable por CER y un 13,05% ajustable por CER.

Los primeros treparon a $60.333 millones, desde los $47.589 registrados al 30 de diciembre de 2020.

En tanto, los que actualizan por inflación alcanzaron a $47.473 millones contra $34.190 de un año atrás.

Por su parte, los adelantos transitorios del Banco Central fueron de $13.285 millones contra $8.369 millones de 2020.

Las Letras del Tesoro sumaban $20-688 al 31 de diciembre de 2021 contra $10.559 millones de 2020.

Los aumentos de las modalidades en pesos explican la mayor parte del salto de la deuda y la imposibilidad de la Argentina de insertarse en el mercado voluntario internacional.