Este viernes llega Patricia Sosa a Rafaela

Sin lugar a dudas, los últimos dos años fueron atípicos para todos. Cambió nuestra rutina, cambió nuestra forma de vida y también cambió la manera de ver recitales. Lejos de los shows en vivo, unos pegados a los otros, con los famosos pogos argentinos, los músicos comenzaron a hacer espectáculos vía streaming. Y Patricia Sosa no fue la excepción. No obstante, casi tres años después de aquel marzo de 2020, cuando todo comenzó, finalmente retornaron los conciertos presenciales y junto a ellos regresa la cantante a Rafaela.

"Hace 40 años que estoy de gira y no salir al principio fue tremendo. Después empecé a componer mucho y entonces eso calmó mi ansiedad. Pero ahora cuando me dijeron que salía otra vez de gira me puse como una adolescente con unas ganas de salir a tocar impresionantes", manifestó la cantante y compositora oriunda de Buenos Aires.

A su vez, remarcó: "Aparte encontrarme con mi banda y con el público es el ritual al que estoy acostumbrada, el ritual para el que me preparé toda la vida. Lo hago con mucho amor".

Patricia se presentará en la ciudad este viernes por la noche para tocar junto a sus músicos Gustavo Giuliano en bajo, Pablo Garrocho en batería, Mariano Mere en teclados y coros, Nacho Abad en piano y coros, y Cristian Vidal en guitarras y coros; en Constantino Restaurante, ubicado debajo de la tribuna del Autódromo.

A pesar de que no es la primera vez que visita la ciudad, la cantante tiene muchas ganas de regresar. "Fui muchas veces a Rafaela, desde los 80. El público a mi solo me da amor, la verdad que el público de Rafaela es el público argentino, muy demostrativo, muy amoroso, que se prende en todas. Me encanta", aseguró.

Sin embargo, la compositora no tiene ninguna expectativa, por el contrario, tiene muchas ilusiones. En tal sentido, expresó: "Tengo la ilusión de crear una cofradía de buenas intenciones. Que la música sane, que la música nos una, que podamos celebrar juntos la vida, augurar la victoria sobre este bicho inmundo y cuidarnos entre todos".

Con respecto a cómo se prepara para venir a Constantino este viernes 21, Patricia confesó que lo hace con mucha ansiedad: "Para nosotros el 2021 fue un año de puro streaming. Entonces, tocar con público para nosotros es un acontecimiento, una fiesta, un debut, todo junto. Voy con toda la banda, con un repertorio muy lindo y muy armado, con muchas canciones que la gente conoce y otras que compuse en pandemia".

"Tengo ganas de salir a tocar, de estar con la gente, con el público. Hace casi dos años que estamos haciendo cosas online, alguna cosa en vivo, muy poco, pero salir ahora se trata de estar juntos y dar música", destacó.

Antes de concluir, Patricia le recomendó a los rafaelinos que vayan a ver el espectáculo "porque va a haber mucha música, porque tengo ganas de abrazarlos con mi música y con el alma, ya que no los puedo abrazar con los brazos. Van a pasar un muy buen momento. Es un muy lindo lugar donde vamos a estar".

"No sabemos cuánto tiempo más nos van a dejar libres para salir a tocar, acá todo es el día a día. Entonces, si tenés la oportunidad de ese día poder estar, no te lo pierdas. Estoy re ansiosa por visitarlos el viernes que viene. Los espero en Constantino, tengo muchas ganas de tocar", cerró la autora del hit "Aprender a volar".

Las entradas para el show se pueden conseguir comunicándose por WhatsApp al 3492-315999 o en Walhalla Peluquería (Salta 126).



Sobre su trayectoria:

Nacida en Barracas (Buenos Aires), en 1971 se incorporó a la banda Nomady Soul, en el cual cantó en inglés por seis años, incluso en giras internacionales por boites, hoteles y restaurantes.

Comenzó a grabar jingles publicitarios, hasta que se gestó La Torre. En esa agrupación grabó siete discos, para luego comenzar una ascendente carrera solista, en 1990. Acompañada por Sergio Furmansky, Gustavo Giuliano, Christian Judurcha, Norberto Fimpel, Daniel Tomas y Juan Forcada (en los arreglos y dirección musical), debutó en Capital con sus shows en el teatro Coliseo, para luego emprender una gira por el interior y Latinoamérica. El año siguiente grabó en vivo su segundo álbum.

La tercera placa, "Luz de mi vida" (1993) fue su mayor éxito: 300 mil copias vendidas y una gira presentación por toda Latinoamérica. Ya el rock quedaba atrás y su música se inclinaba más por lo romántico-melódico.

Con su imagen de sex symbol, la Revista Playboy le ofreció "lo que quisiera" para posar desnuda y ella la rechazó: "No lo hice porque no agrega nada a mi carrera como cantante. No soy una Madonna. Es maravilloso provocar... la imagen que doy puede ser muy fuerte, pero yo provoco más con mi voz que con mi cuerpo" (Viva de Clarín, 4/12/94).

"Suave y profundo" (1994) también fue presentada por toda Latinoamérica y en una gira nacional. Para sus shows del Gran Rex (en mayo del 95) contó con la puesta y dirección general de Juan Carlos Baglietto y los músicos que la acompañaron fueron Juan Forcada (teclados y dirección musical), Daniel Leis (guitarra), Gustavo Giuliano (bajo), Marcelo Sanchez (saxo), Daniel Avila (batería) y Magalí Bachor (coros).

En 1995 fue invitada por Celia Cruz para grabar un álbum de duetos y por Emilio Estefan (marido y productor de Gloria Estefan) para participar en el CD que serviría de banda de sonido para las Olimpíadas de Atlanta, junto a Plácido Domingo, Julio Iglesias y Roberto Carlos. Esta oportunidad fue aprovechada para acercarse al mercado latino de Estados Unidos.

Luego de varios años y tras un importante silencio discográfico luego de "La historia sigue" (1996), en abril del 2002 presentó "No me dejes de amar". Patricia también había empezado a dedicarse a la actuación. Compuso música para diferentes obras teatrales a nivel internacional como "El Principito" y "Peter Pan".

"Toda" (2004) fue una recopilación en vivo de las 14 canciones más representativas de su carrera, desde La Torre a su etapa solista. Después de un nuevo receso en el estudio de grabación, Patricia Sosa lanzó "Lija y terciopelo" en 2007, un disco que contó con un dúo con Ricardo Montaner, entre otras perlas. También se publicó en DVD.

En 2007 comenzó a preparar "Desde La Torre", un álbum homenaje a su histórica banda, en el cual versionó canciones de los años 80 compuestas por ella. El álbum salió a la venta en 2012 y tuvo grandes invitados.

En mayo de 2013 fue una de "Las Elegidas", un show en el Teatro Colón, donde cantaron diez de las mejores voces nacionales. Un año después lanzó el sencillo "A tu lado voy", producido por Oscar Mediavilla. En 2016 presentó el álbum completo, "Señales", compuesto por 12 canciones y el bonus track "Bendigo".

Por último, en 2019 lanzó su más reciente disco "Folclore", en el que interpreta los grandes clásicos del folclore argentino.