En Córdoba, Talleres ante Central

Talleres de Córdoba buscará este sábado una victoria que le permita afianzarse como puntero de la Liga Profesional de Fútbol cuando se enfrente como local al difícil Rosario Central en un partido válido por la decimotercera fecha del campeonato argentino.

El encuentro se disputará desde las 15:45 en el estadio Mario Alberto Kempes, contará con el arbitraje de Néstor Pitana, quien estará asistido por Pablo González y Javier Uziga, y será televisado en directo por la TV Pública y por las señales deportivas de cable ESPN y Fox Sports Premium.

Talleres es el líder de la Liga Profesional y viene de vencer como visitante a Racing por 2 a 1, partido en el cual se fue expulsado Héctor Fértoli y para reemplazarlo el entrenador Alexander Medina maneja dos opciones.

La más viable es la inclusión del rafaelino Ángelo Martino, pero no se descarta que ingrese Mateo Retegui y Medina haga un cambio de esquema, mientras que además se especula la chance de que Juan Cruz Komar entre por Julián Malatini, en busca de un recambio de aire, ya que el próximo miércoles Talleres se enfrentará a Temperley por la Copa Argentina en el estadio de Lanús.



OTROS PARTIDOS. 13.30hs Aldosivi vs Gimnasia LP, 15.45hs Arsenal vs Lanús, 18hs Banfield vs Atlético Tucumán.



Las posibles formaciones:



Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba). Árbitro: Néstor Pitana. Hora de inicio: 15:45 - TV: Pública, ESPN y Fox Sports Premium.



Talleres: Guido Herrera; Julian Matalini, Nahuel Tenaglia,Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra; Carlos Auzqui, Ángelo Martino o Mateo Retegui, Diego Valoyes; Michael Santos. DT: Alexander Medina.



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra, Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Franceso Lo Celso, Luciano Ferreyra; Alan Marinelli, Marco Ruben. DT: Cristian González.