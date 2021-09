CRAR inicia un TRL atípico visitando a Alma Juniors

Este sábado se vuelve a jugar el Torneo Regional del Litoral. El último partido fue en 2019 cuando se coronó campeón Old Resian del certamen. Tras un 2020 sin competencia los equipos de la Unión de Rugby de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos se volverán a ver dentro de una cancha, sin ascensos ni descensos dadas las dificultades para los clubes generadas por la pandemia.

El Círculo Rafaelino estará iniciando el certamen del segundo nivel, denominado Primera División, cuando visite a Alma Juniors de Esperanza desde las 16 con el arbitraje de Exequiel Adrover. Previamente, a las 14.15, jugarán en Reserva con el contralor de Federico González. Estos equipos se enfrentaron hace un mes por el Dos Orillas, en el mismo escenario, con victoria para CRAR por 33 a 0.

El Head Coach rafaelino, Quique López Durando, dispuso la siguiente formación inicial:1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib, 3 Gastón Zbrun; 4 Guillermo Bulacio, 5 Juan Imvinkelried; 6 Manuel Mandrile, 7 Facundo Aimo, 8 Mariano Ferrero; 9 Esteban Appo, 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Nicolás Imvinkelried (C), 13 Leonardo Sabelotti, 14 Esteban Rebaudengo,15 Santiago Kerstens.

Los demás encuentros de esta zona en la fecha inicial serán: Caranchos vs. Tilcara, Agustin Suárez; Jockey de Venado Tuerto vs. Universitario de Santa Fe, Luis Zanetta; y Logaritmo vs. La Salle, Pablo Belén.



UN PARTIDO EN JUVENILES

Por la quinta fecha del torneo Dos Orillas de Juveniles que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana, CRAR jugará solamente un partido de local este sábado. Es porque enfrentará a CRAI B, ya que la entidad santafesina tiene un segundo equipo en la mencionada división. Será desde las 13 con arbitraje de Federico Burkwardt.



TEMPRANITO LOS PUMAS

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, se enfrentará hoy con Australia, en la quinta fecha del Rugby Championship, en busca de su primer triunfo en el certamen, en la ciudad de Townsville. El partido se disputará desde las 7.05 (hora argentina) en territorio australiano y el equipo albiceleste buscará conseguir su primer victoria en el certamen, tras caer en dos ocasiones frente a Sudáfrica y Nueva Zelanda. No obstante, el equipo australiano llega a este duelo con dos triunfos sobre Sudáfrica, por lo que también busca pelearle el título a los All Blacks.

La novedad para este duelo en el equipo argentino es que el head coah Mario Ledesma repetirá por primera vez en sus 37 partidos al frente del equipo, la formación inicial del cotejo anterior, derrota contra los "hombres de negro" por 36 a 13.