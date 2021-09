Unión ante Chaco For Ever

Unión de Sunchales recibirá este sábado a Chaco For Ever, en uno de los partidos correspondientes a la 24ª fecha del torneo Federal A. El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará en el Estadio de la Av. Belgrano desde las 16.30 con el arbitraje de Fernando Marcos (Bahía Blanca).

El Bicho Verde irá por la recuperación luego de la derrota sufrida ante Central Norte en Salta por 3 a 2, pero no obstante continúa octavo, en puestos de clasificación. El elenco chaqueño, cuarto, viene de igualar 0 a 0 con Def. de Belgrano (VR).

La probable formación del equipo de Adrián Tosetto sería con: Joaquín Aylagas; Nicolás Canavessio, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Jonatan Medina; Agustín Alberione, Tomás Federico y Cristian Sánchez; Ricardo Villar; Diego López y Tomás Attis.

El resto de la fecha: 15.30 Gimnasia y Tiro vs. Boca Unidos; Crucero del Norte vs. Central Norte; Sarmiento vs. Sp. Las Parejas; DEPRO vs. Gimnasia (CdU); a las 16 Defensores vs. Racing de Córdoba y Sp. Belgrano vs. Douglas Haig. Libre: Juventud de Gualeguaychú.