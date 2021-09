Triunfo en la Davis y despedida de Gaudio

El capitán de la Selección argentina de tenis en la Copa Davis, Gastón Gaudio, confirmó que no seguirá al frente del equipo albiceleste luego de vencer a Bielorrusia. Tras la victoria de Diego Schwartzman frente a Alexander Zgirovsky por 6-1 y 6-2, que decretó el triunfo argentino en la serie, el "Gato" informó su decisión en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.

"Jugar la Copa Davis siempre tiene una emoción extra, representar el país es una sensación que no se puede explicar, y más delante de esta gente. Quiero felicitar a los chicos por el pasito que dimos y ahora estamos más cerca de Madrid", manifestó Gaudio. Y añadió en el Lawn Tennis: "Se terminó una etapa, que fue volver a sentir la adrenalina que no sentía hace 15 años. Estos tres años que viví fueron difíciles, pero en general fue espectacular volver a entrar en contacto con la gente que jugué anteriormente. Gracias a todos ustedes, quizás alguna vez nos volvamos a ver".

Previamente, el elenco argentino se había impuesto en dobles con la dupla integrada por Horacio Zeballos y Máximo González frente al dúo compuesto por los juveniles Daniil Ostapenkov y Erik Arutiunian, por 5-7, 6-2 y 6-2.

Schwartzman había quedado muy golpeado en lo anímico tras la increíble caída que sufrió el sábado en el primer punto de la serie frente al juvenil inexperto Daniil Ostapenkov por 6-4 y 6-3 en la peor derrota de su carrera profesional.