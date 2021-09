Al final, las dosis de Pfizer llegarían hoy a la provincia

Las casi 8 mil dosis de vacunas de Pfizer que le corresponden a la provincia de Santa Fe aún no llegaron a destino, luego de que arribaran al país más de 100.000 componentes desde Estados Unidos hace más de diez días y que se proyectara que este fin de semana ya iban a estar las dosis en Rosario y Santa Fe. Esto demora el inicio de la vacunación en la franja de personas de 12 a 17 años sin comorbilidades, que estaba prevista inmediatamente después del arribo de las dosis. Desde el Ministerio de Salud provincial estiman que los componentes enviados por el laboratorio estadounidense llegarán entre este lunes y martes, y con ello se comenzará a vacunar a la población objetivo mencionada, informó el diario La Capital.

A principios de esta semana, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, confirmó que sobre el fin de semana llegaría a Rosario y Santa Fe la primera partida de vacunas de Pfizer y que se destinaría al grupo etario entre 12 a 17 años sin factores de riesgo. Pero esto no sucedió aún, y desde el mismo Ministerio de Salud estiman que pueden llegar entre lunes y martes. Esta primera tanda consta de alrededor de 8 mil dosis, parte de las primeras 100.620 que recibió el país como parte del contrato que firmó con Pfizer para recibir, hasta fin de año, 20 millones de vacunas de esa empresa. Concretamente, a Santa Fe le corresponde el 7,5% de cualquier partida de vacunas que llegue al país.

Incluso, a raíz de la eventual llegada de las dosis de Pfizer durante el fin de semana (algo que, finalmente, no ocurrió), se habían dictado capacitaciones para tener una mejor manipulación sobre estas vacunas, ya que las dosis demandan un operativo de distribución y conservación especial, a 70º bajo cero. Además, al tratarse de una vacuna liofilizada (es decir, que consiste en un polvo que debe ser diluido) se deben aplicar diluyentes y jeringas especiales. “Es una vacuna que tiene una complejidad diferente y queremos ser muy cuidadosos”, explicó la ministra de Salud.

Mientras la provincia espera las primeras dosis de Pfizer, ya hay casi 200.000 menores de entre 12 y 17 años anotados para recibir la vacuna contra el coronavirus. La cantidad total de menores anotados para vacunarse es de 231.276. De ellos, 198.778 no presentan factores de riesgo. Por su parte, los menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades que se anotaron para recibir la vacuna fueron 32.498, de los cuales 30.001 fueron inoculados con una dosis y 15.633 ya tienen el esquema completo. Es por eso que en caso de no estar anotados, los interesados en recibir la vacuna pueden hacerlo en este enlace.

La noticia sobre la llegada de 8.000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer a la provincia es, sin dudas, otro avance hacia la inmunización colectiva para comenzar a dejar atrás la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la propia Martorano indicó que este primer envío “es muy poquito”, en referencia a la partida que tendrá como destino la inoculación de la población entre 12 y 17 años sin comorbilidades. Si se tiene en cuenta solo a la franja de jóvenes a los irá este primer envío, se inocularía únicamente al 2,6% de esa población.

De acuerdo al cronograma establecido por Pfizer, se espera que en el último trimestre de este año se pueda completar la entrega de las 20 millones de dosis anunciadas y acordadas entre el gobierno nacional y el laboratorio estadounidense. Desde la cartera sanitaria nacional entienden que llegarían 6 millones en octubre, otros 6 millones en noviembre y el resto en diciembre.

En concreto, al lote que arribó el 8 de septiembre, se sumó este miércoles un nuevo envío con otras 160.290 vacunas que llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de American Airlines. Los envíos seguirán llegando durante septiembre, según disponibilidad, para completar las 580.000 dosis previstas para este mes. En tanto, durante octubre, noviembre y diciembre se completarán los envíos de los restantes 19,5 millones previstos en el contrato firmado en agosto.