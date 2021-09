Aguardan reuniones sobre el proyecto

Hace algunas semanas, ingresó al Concejo un proyecto de autoría del concejal Juan Senn, que pretende impulsar la creación de un Sistema de Atención Primaria para perros y gatos. La iniciativa se encuentra en comisión al aguardo de poder convocar a representantes de la secretaría de Desarrollo Humano, proteccionistas y miembros del circulo de veterinarias de la ciudad.Acerca de estas reuniones pendientes, Senn indicó que “pedí que las reuniones sean lo antes posible. Es una problemática que debemos atender lo antes posible. Asumí un compromiso y lo voy a cumplir. Incluso este proyecto va más allá de lo técnico y legal, porque siento algo especial por los perros y gatos”.“Esta es una deuda pendiente sobre un abordaje integral de la salud pública por parte del Estado, un tema que venimos tratando desde hace mucho tiempo, que incluso era una de las propuestas de campaña en 2019, que no pudo ser abordada en su momento por la seguridad, después a los tres meses de asumir por la pandemia; un abordaje más amplio de lo que es el concepto de salud pública, para poder tratar a todos los perros y gatos de Rafaela y buscar algún tipo de convenio público-privado, para que se pueda atender esta demanda evidente cuando uno da vueltas por los barrios de la ciudad, donde vemos a muchos de estos animales en un estado que requiere atención”, manifestó Senn, al profundizar aspectos sobresalientes de la iniciativa.LUNES DE COMISIONEn tanto este lunes, la agenda del Concejo Municipal arranca a las 8.30 con la habitual reunión de comisión, que hasta el momento tiene para su análisis el proyecto de Ordenanza en el que se solicita derogar Inciso “C”- Art. 3º de la Ordenanza Nº 3.338, que regula el servicio público de remises, pidiendo no tramitar todos los años el Certificado de Buena Conducta. En la sesión del último jueves, los concejales acordaron volver a comisión el proyecto, a partir de una discordancia respecto a un aspecto del proyecto que tiene que ver con lo que sucede con los menores de 46 años y con lo que superan esa edad en la tramitación del Certificado de Buena Conducta.Jorge Muriel, quien fue quien cuestionó la propuesta de Mársico, explicó que “la opinión del fiscal fue contundente, no hay forma de modificarlo y a su entender la Ordenanza debería quedar como está, porque al sacar esta tramitación se le estaría sacando un elemento de seguridad, ya que el Certificado de Buena Conducta lo pide la policía a nivel provincial y al sacarlo y que quede solamente el certificado de antecedentes penales, donde lo menores de 46 años renuevan el carnet cada 2 años, puede pasar que un remisero que esté manejando y sea menor de 46 años, tenga un pedido de paradero o de captura, -eso figura en la policía de la provincia-, por esos 2 años pueda seguir manejando un remis porque no hay forma de detectarlo. El fiscal entiende, e incluso habló con la Defensora del Pueblo, que es un requisito que hay que mantenerlo”, Por otra parte, se analizará una Minuta de Comunicación, en donde se solicita intervenir en esquina de colectora de Av. Ángela de la Casa y Los Jacarandaes.