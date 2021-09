Cristina ganó la pulseada

La vicepresidenta Cristina Kirchner resultó la gran ganadora del reparto de cargos en el nuevo Gabinete Nacional que confirmó el presidente Alberto Fernández, tras una semana de extrema tensión que comenzó el domingo cuando el Frente de Todos perdió las PASO.

La titular del Senado fue la armadora de la movida que inició el miércoles el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, cuando puso su renuncia a disposición del Presidente -a la que luego se sumaron otras- para presionar los cambios en el equipo ministerial.

Esa jugada, de la que Alberto Fernández no estaba enterado, se dio después de una charla cara a cara con el jefe de Estado el martes por la noche, en la que habían acordado cambios, pero no se habían puesto de acuerdo en la velocidad que esas modificaciones debían tener.

Para la Vicepresidenta, las salidas de algunos funcionarios debían ser inmediatas. En ese marco, este jueves Cristina Kirchner publicó una carta en la que castigó al Presidente y reveló que ella propuso al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para el cargo de jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el principal blanco de sus críticas.

Todo se precipitó, el viernes se anunciaron los cambios y la certeza que Cristina tiene el poder no resiste discusión.