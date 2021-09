El primer Provincial Femenino

El domingo 19 de septiembre se llevará a cabo la etapa clasificatoria del Torneo Provincial de Asociaciones y Organizaciones Regionales femenino U17, primero en esta rama del 2021. El seleccionado de la Asociación Rafaelina afrontará en esta instancia un triangular en Esperanza, de acuerdo al siguiente detalle:

Norte, en Almagro de Esperanza: A las 10 Santafesina vs. Noroeste; A las 15 Noroeste vs. Rafaela y a las 19 A las 19 Rafaelina vs. Santa Fe.

La selección femenina U17 de la Asociación Rafaelina está a cargo de los sunchalenses Franco Tosello y Fernando Bortolotti y pudo sumar a las rafaelinas Angelina Marchi y Delfina Gentinetta, que están militando actualmente en Náutico Rosario y Berazategui, respectivamente.

El plantel de tal modo es el siguiente: Ludmila Varzi, Lucía Spertino, Catalina Fessia, Lucila Tosello, Ludmila Theiller, Victoria Migliori, Juana Marotti, Delfina Taborda, Valentina Benítez, Sofía Hoffmann, Angelina Marchi y Delfina Gentinetta.