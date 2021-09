Al final Fernández cedió y formó un nuevo gabinete

La expectativa por los cambios en la estructura del Gobierno a partir de la crisis desatada en el Frente de Todos por las diferencias públicas entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner abrió a lo largo de todo el viernes especulaciones sobre la incorporación de gobernadores u otros dirigentes al Gabinete nacional. En medio de las dudas sobre la Jefatura de Gabinete que encabeza Santiago Cafiero y el Ministerio del Interior que ocupa Eduardo "Wado" de Pedro, las reuniones que mantuvo en las últimas horas el Presidente con distintos gobernadores alentó la danza de nombres.

Finalmente, pasadas las 22, el Presidente se retiró de Casa Rosada mientras el área de prensa difundía "la lista" de incorporaciones al gabinete, en la que ratificó a Eduardo "Wado" de Pedro como ministro del Interior y definió que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, asuma como nuevo jefe de Gabinete.

La sensación al final de una semana tormentosa es que Cristina gana posiciones en el equipo del Presidente, quien debió despedir de su tropa a Luis Basterra, Felipe Solá, Sabina Frederic y Nicolás Trotta entre otros.

El jefe de Gabinete saliente, Santiago Cafiero, asumirá como ministro de Relaciones Exteriores y Culto. El nuevo Gabinete nacional también estará integrado por el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, quien reemplazará a Sabina Frederic. Además, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez sucederá a Luis Basterra en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; mientras que Jaime Perzyck ocupará el cargo de ministro de Educación en lugar de Nicolás Trotta.

En tanto, Daniel Filmus estará a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Roberto Salvarezza, y Juan Ross asumirá como secretario de Comunicación y Prensa, en lugar de Juan Pablo Biondi, quien había presentado este viernes la renuncia en forma "indeclinable" tras ser apuntado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, de impulsar operaciones en su contra.

"El mandatario resaltó y agradeció el trabajo realizado por los funcionarios salientes y recibió el compromiso en esta nueva etapa de los ministros designados. La jura de los nuevos integrantes del gabinete será el próximo lunes a las 16 en Casa Rosada", informó Presidencia en un comunicado.

La conformación del nuevo Gabinete nacional se conoció minutos después de las 22:00, luego de una larga jornada de negociaciones entre los distintos sectores del Frente de Todos.

Según supo Noticias Argentinas, el propio Santiago Cafiero fue uno de los que encabezó una serie de reuniones en búsqueda de un reemplazante, ante la dificultad que atravesaba el Ejecutivo para encontrar una respuesta positiva.

Finalmente, la crisis que se desató en el Gobierno nacional por las diferencias públicas entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras el pésimo resultado obtenido por el oficialismo en las PASO del pasado 12 de septiembre, parece haber llegado a su fin.

De todos modos, a esta altura nadie puede estimar hasta dónde llega el deterioro de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y si después de todo se rehace el vínculo, de qué manera se explicará ante la sociedad teniendo en cuenta los reproches y las tensiones de esta semana.



EL GOBIERNO BUSCÓ

MOSTRAR GESTIÓN

Tras 48 horas de parálisis por la crisis interna del oficialismo, el Gobierno buscó volver a mostrar gestión, ya que varios ministros retomaron su agenda de actividades. La agenda del Gabinete estuvo suspendida durante todo el jueves y gran parte del miércoles, luego de que el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, presentara su renuncia y posteriormente lo siguieran más de una decena de funcionarios kirchneristas de la gestión de Alberto Fernández.

Justamente, uno de los ministros que dejó a disposición su renuncia y muy cercano al Instituto Patria, el titular de la cartera de Ambiente, Juan Cabandié, fue uno de los funcionarios que retomó su actividad oficial este viernes, aún con la crisis sin resolverse.

Cabandié se encuentra en el sur del país, coordinando acciones de articulación en materia de prevención de incendios forestales con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), junto a los intendentes de los municipios que conforman la Comarca Andina, se informó.

También llevó a cabo agenda oficial el ministro de Cultura, Tristán Bauer, otro dirigente muy identificado con Cristina Kirchner pero que no presentó su renuncia.

En tanto, tres ministros "albertistas" y que están en la mira del kirchnerismo, Nicolás Trotta (Educación), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), también desarrollaron actividades este viernes. En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunió con el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, y por la tarde mantenía una audiencia con su par de Economía, Martín Guzmán.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recorrió temprano a la mañana obras en el partido bonaerense de Florencio Varela junto al intendente Andrés Watson y al mediodía se reunió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, participó de la 35° Reunión Anual del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina en contexto de Pandemia, en el Instituto Maiztegui de Pergamino. En tanto, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, visitó las obras de renovación de vías del tramo Marcos Paz-Las Heras de la línea Sarmiento y su par de Agricultura, Luis Basterra, evaluó junto al SENASA las restricciones fitosanitarias para productos de exportación.