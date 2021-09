Bottero: “además de la vacunación, había muchos temas pendientes”

El presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, brindó su opinión respecto al significado que tuvo la ausencia de la Jefa de Gabinete Amalia Galantti el último miércoles, día en que debía presentarse ante los concejales a informar acerca de la supuesta vacunación irregular por parte de funcionarios del Gabinete Municipal: “El Concejo la estaba esperando y uno entiende que este tema de la vacunación puede ser sensible, aparecer nombres propios, pero a esta altura entiendo que cada uno es responsable de lo que hace y lo que deja de hacer. Además del tema de la vacunación, había muchos otros temas pendientes que se los entregué en mano al intendente; demoras de venidas de funcionarios, de secretarios, -a mi entender sin justificación-, que por eso como dije se los di en mano al intendente”.

Bottero, confirmó que “el jueves mantuvimos una reunión con el presidente del barrio Malvinas Argentinas y algunos vecinos de ese sector, con el intendente Luis Castellano, con algunos secretarios del área como es el caso del secretario de Gobierno Marcelo Lombardo y todos los concejales, porque uno de los temas pendientes de larga data, tenía que ver con una situación particular que se está dando en ese barrio, relacionada con el movimiento de camiones, uso indebido de veredas, algunos galpones, ruidos molestos; toda una cuestión ya que ese es un barrio en el que conviven muchas familias, hay actividad comercial y de logística muy importante”

“Entiendo que la reunión del miércoles con Castellano dio sus frutos, ya que dos días después mantuvimos este primer encuentro”, dijo el presidente del Concejo, quien además contó que ya coordinó con la jefa de Gabinete Amalia Galantti, el avance de varios temas pendientes puntuales. “El pedido de todo el Concejo, incluidos los concejales justicialistas, es que recuperemos la institucionalidad, ya que en campaña me parece que hubo algunas frases hacia el Concejo, que no correspondieron de parte del Ejecutivo y del propio intendente. El Concejo está atento haciendo un seguimiento de todos los temas y cuando tenemos temas propios, a veces no nos responden con la misma celeridad que nos piden para otros temas, por eso pedimos esa reciprocidad necesaria para que los dos poderes del Estado local puedan funcionar de la mejor manera posible”, finalizó.



SOBRE LA NUEVA TERMINAL

El presidente del Concejo, se refirió al tema de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, señalando que “seguramente en los próximos días nos reuniremos con el concesionario, quedamos en ir a la terminal, para estar en el lugar y poder ver un poco que es lo que pasa, cuál es la situación real del inmueble, pero aún no hay confirmación de día para la reunión. Hoy no sabemos bien que necesitan porque la reunión con el intendente fue sin demasiadas precisiones. Entiendo que estamos hablando de recuperaciones mínimas del edificio para que no se deteriore, pero no sabemos de qué presupuesto estamos hablando. Vamos a informarnos y después veremos que hacemos al respecto”.