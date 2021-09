Argentina XV perdió ajustadamente en Chile

El segundo seleccionado nacional, Argentina XV (con la presencia del rafaelino Pedro Rubiolo entre los relevos), fue derrotado este miércoles por el de Chile por 25 a 24, en el marco de la preparación del elenco trasandino para afrontar la segunda etapa de la clasificación a la Copa del Mundo de Francia 2023. El encuentro se disputó en las instalaciones del club San Carlos de Apoquindo, en la ciudad de Santiago de Chile.

El equipo chileno se medirá con Canadá el próximo 2 de octubre en carácter de visitante y una semana más tarde lo hará en Santiago.

El duelo había comenzado en favor de los Cóndores que con un par de penales de Torrealba se había puesto arriba en el marcador. Pero el seleccionado nacional se enchufó un ratito y con los tries de Priscinatelli (y una conversión) y Bernasconi se llevó el parcial por 12 a 6.

En el segundo tiempo Argentina XV con la conquista de Piccardo continuó estirando diferencias. Pero cuanto todo parecía ser celeste y blanco, Chile reaccionó y arremetió. Primero pegó con el try de Garafulic y después con un par de visitas más en el ingoal argentino, con Sigren y Saavedra, pasó al frente en el marcador para quedarse con el triunfo con mínima ventaja.

Chile (25): Javier Carrasco, Augusto Bohme y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Martín Sigren, Raimundo Martínez y Alfonso Escobar; Marcelo Torrealba y Rodrigo Fernández; Baltazar Jana, José Larenas, Domingo Saavedra y Nicolás Garafulic; Franco Velarde. Entrenador: Pablo Lemoine.

Suplentes: Diego Escobar, Tomás Dussaillant, Vittorio Lastra, Iñaki Gurruchaga, Gaspar Moltedo, Nicolás Sabaleta, Augusto Sarmiento, Maximiliano Silva, Lukas Carvallo, Tomás Alvarado, Clemente Armostrong.

Argentina XV (24): Nicolás Revol, Bautista Bernasconi y Javier Coronel; Ignacio Calás y Federico Gutiérrez; Jerónimo Gómez Vara, Conrado Roura y Juan Bautista Pedemonte; Rafael Iriarte y Gerónimo Prisciantelli; Martín Bogado, Justo Piccardo, Tomás Cubilla (cap) y Agustín Segura; Francisco Pisani. Entrenador: Enrique Pichot.

Suplentes: Francisco Minervino, Mariano Muntaner, Gonzalo Hughes, Brian González, Lucio Anconetani, Pedro Rubiolo, Joaquín Moro, Juan Cruz Strada, Martín Elías, Iñaki Delguy, Santiago Vera Feld.

Tantos en el Primer Tiempo: 5 y 14’, Penales de Torrealba (CHI); 34’, Gol de Priscinatelli por try de él mismo (ARG), y 38’, Try de Bernasconi (ARG).

Tantos en el Segundo Tiempo: 8’, Gol de Prisciantelli por Try de Piccardo (ARG); 19’, Try Garafulic (CHI); 24 y 29’, Goles de Velarde por Tries de Sigren y Saavedra (CHI); 36', Try de Bogado (ARG).

El conjunto argentino viajará este jueves rumbo a la ciudad de Montevideo para enfrentarse al representativo local "Los Teros", de Uruguay, el próximo domingo 19 de setiembre, en el estadio Charrúa. El seleccionado de Uruguay, para acceder al Mundial de Francia 2023, enfrentará a su par de los Estados Unidos.