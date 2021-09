No lo pueden parar: 9 de Julio no detiene su marcha

En la noche del viernes se completó la novena fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. En uno de los encuentros se presentó el líder e invicto que tiene el certamen doméstico: 9 de Julio, que sigue con su andar estupendo. Goleó 3-0 a Libertad en el Germán Soltermam.

Fue la novena victoria seguida para el León y ahora le sacó 5 puntos de diferencia en la tabla a Argentino Quilmes, su máximo perseguidor.

Los goles para la victoria juliense fueron anotados por Agustín Burdesse, en dos ocasiones y Nahuel Vera.

PRÓXIMA FECHA (10): Jueves 16/09: Talleres (MJ) vs Atlético de Rafaela, Bochófilo Bochazo vs Unión de Sunchales. Domingo 19/09: Ferro vs Florida, Quilmes vs 9 de Julio, Libertad vs Brown, Ramona vs Sportivo, Ben Hur vs Tacural, Aldao vs Peñarol.

LAS POSICIONES: 9 de Julio 27, puntos; Quilmes 22; Libertad 16; Ferro 15; Peñarol 15; Tacural 15; Ben Hur 13; Brown 13; Aldao 12; Atlético 12; Unión 10; Sportivo 8; Bochazo 8; Talleres 8; Ramona 6; Florida 5.

9 de Julio 3 – Libertad 0

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 0-1

Goles: 32m PT y 4m ST Agustín Burdesse (9) y 42m PT Nahuel Vera (9).

LOS OTROS RESULTADOS DE LA NOCHE DEL VIERNES

Ferro 4 – Talleres María Juana 0

Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 0-0

Goles: 37m PT y 14m ST Eduardo Murua (F), 12m ST Pablo Pavetti (F), 20m ST Matías Zbrun (F).

Brown San Vicente 1 – Bochófilo Bochazo 0

Cancha: Brown de San Vicente.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 0-0

Gol: 38m ST Damián Arnold (BSV).

Florida de Clucellas 1 – Peñarol 4

Cancha: Florida de Clucellas

Árbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 3-0

Goles: 5m PT, 35m ST de penal y 45m ST Claudio Albarracín (P), 25m PT Ignacio Sanmartino (P), 2m ST Juan Montenegro (F).

Incidencia: expulsado: 41m PT Tomás Belinde (P).

Deportivo Tacural 1 – Deportivo Aldao 0

Cancha: Deportivo Tacural.

Árbitro: Darío Suárez.

Reserva: 1-0

Gol: 40m ST Matías Tejeda (T)