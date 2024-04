CRAR se impuso con bonus ante Los Caranchos

El Círculo Rafaelino de Rugby se impuso este sábado como local ante Los Caranchos de Rosario por 31 a 24 y sumó cinco valiosos puntos en la lucha por seguir prendido en el tramo superior del torneo de segunda división del TRL, al jugarse la sexta fecha.

El equipo Verde se sobrepuso a un primer tiempo adverso (5-12), donde sufrió bastante con el fuerte viento y también con algunos contratiempos, como la lesión del apertura Martín Bocco.

El oportuno try de Esteban Appo en el cierre de esa etapa le permitió encarar con renovado empuje la parte decisiva y así lo demostró, ya que rápidamente con el protagonismo del pack de forwards. Primero apoyó Martín Barberis y luego lo hizo Ticiano Hang.

Luego, el try de Santiago Albrecht ya daba el bonus y parecía sentenciar el juego, pero el elenco rosarino volvió a reaccionar para mantenerse en partido.

Franco Davicino, uno de los ingresados, mantuvo la diferencia de siete y luego fue cuestión de defender para conseguir un triunfo importante en casa.

Párrafo aparte para la buena efectividad mostrada por Manuel Mandrille, que ante la lesión de Bocco y la ausencia del capitán Kerstens en este encuentro, fue el encargado de patear a los palos.

Los entrenadores Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba dispusieron la siguiente formación inicial: 1- Gabriel Morales, 2- Martín Barberis, 3- Jonatan Viotti; 4- Gonzalo Clemenz, 5- Ticiano Hang; 6- Ian Trossero, 7- Juan Cruz Karlen, 8-Facundo Aimo (C); 9- Agustín Cesano y 10-Martín Bocco; 11- Mateo Ferrero, 12- Santiago Albrecht, 13- Manuel Mandrille, 14- Esteban Appo; 15- Tomás Ferrero.

Cambios: 18′ PT Jerónimo Ribero por Bocco; 10′ ST Leonardo Sabellotti y Gian Allassino por Mateo Ferrero y Trossero; 15′ ST Ricardo Brown por Cesano; 30′ ST Franco Davicino por Hang; 35′ ST Nahuel Rojas por Morales y 37′ ST Lautaro Duria por Barberis.

Puntos de CRAR: PT, 37′ try Appo.

ST: 5′ try Barberis convertido por Mandrille; 18′ try Hang convertido por Mandrille; 22′ try Albrecht convertido por Mandille; 31′ try Davicino.

Cabe acotar que como el sábado anterior en Paraná fue jornada ideal para CRAR. La pre-reserva ganó 41 a 17 y la reserva también se impuso por 52 a 0.

OTROS RESULTADOS

Pampas 12 - La Salle 19 (1-4).

Provincial 25 - Alma Jr. 21 (4-1).

Jockey (VT) 24 - Tilcara 10 (5-0).

Libre Logaritmo.

POSICIONES

Jockey (VT) 30; CRAR 23; Provincial 20; Tilcara 14; Caranchos 12; Logaritmo 11; Alma Jr y La Salle 5; Pampas 2.

Próxima fecha (7ª): Los Caranchos vs. Jockey VT; Tilcara vs. Provincial; Alma Juniors vs. Los Pampas y La Salle vs. Logaritmo. Libre: CRAR.