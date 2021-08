Ochoa y Pogonza jugarán el Regional Amateur en 9 de Julio

La dirigencia de 9 de Julio ya empezó a sumar jugadores para el próximo Regional Amateur, aunque oficialmente el Club aún no tiene la confirmación de ser parte del torneo, ya que el Consejo Federal solamente otorgó licencias para participar en la Liga Rafaelina a Libertad de Sunchales. De todos modos, se descuenta que tanto el León como Ben Hur también tendrán esa "invitación especial", más teniendo en cuenta que por la pandemia casi no hubo actividad en la mayoría de las Ligas este año.

Los dos primeros refuerzos para el equipo dirigido por Pablo Bonaveri serán el delantero Leonardo Ochoa, ex Ben Hur y que se sumará luego de finalizar su participación en el torneo liguista con Peñarol; y el volante por izquierda Luciano Pogonza, que estaría desvinculándose de Atlético de Rafaela, y se sumará a los entrenamientos en los próximos días.

Recordemos que Pogonza ya jugó el Regional Amateur 2020 con el León.