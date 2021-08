Scarlett Johansson demanda a Disney tras el estreno de "Black Widow"

Scarlett Johansson demandó a The Walt Disney Company tras el estreno de "Black Widow", la última película que el estudio lanzó en conjunto con Marvel Studios, por incumplimiento de contrato.

Este acuerdo, garantizaba a la actriz el estreno "exclusivo en los cines", sin embargo, la compañía la incorporó en su catálogo de streaming por Disney Plus, en simultáneo con sus proyecciones en la cartelera internacional.

Así lo consignó el medio local The Wall Street Journal, citando fragmentos de la demanda: "Disney indujo intencionalmente el incumplimiento del acuerdo por parte de Marvel, sin justificación, para evitar que la señora Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel". En otro punto, representantes de Johansson alegan "que intentaron renegociar el contrato tras advertir el estreno en las salas, pero ni Disney ni Marvel respondieron".

La actriz lleva más de diez años en la piel del personaje de Marvel, que ha interpretado a lo largo de ocho películas: desde "Iron-Man 2" (2010) hasta la recientemente estrenada. Además, no sólo se desempeña en el rol protagónico, sino que a su vez se encargó de producirlo.

"Black Widow" llegó a los cines internacionales entre el 8 y el 9 de julio y alcanzó un récord de taquilla en pandemia con una recaudación de 39,5 millones de dólares durante el primer día de exhibición en cines estadounidenses. Según datos de Marvel Studios, en total reunió 215 millones de dólares en todo el mundo: 80 millones de dólares provienen de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, 78 millones del resto del mundo y 60 millones se han recaudado a través de acceso 'premium' de Disney Plus.

Sin embargo, durante la segunda semana, la recaudación disminuyó considerablemente, afectando directamente los ingresos de la protagonista. Si bien su llegada a los cines fue más exitosa que otros estrenos de Marvel, la cifra no se mantuvo y cayó en comparación de otros estrenos con los que se mantuvo en cartelera: como "Rápido y Furioso 9", que superó los $620 millones de dólares alrededor del mundo.

Tras la denuncia, Disney emitió un comunicado en el cual expresó: "Esta denuncia es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus. Disney ha cumplido completamente con el contrato de la Sra. Johansson y, además, el lanzamiento de Black Widow en Disney + con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional además de los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha".

Por consiguiente, John Berlinski, el representante de Scarlett, replicó: "Han acusado sin vergüenza y falsamente a la Sra. Johansson de ser insensible a la pandemia global de covid, en un intento de hacerla parecer alguien que ellos y yo sabemos que no es. Su salario fue incluido en un intento de convertir en arma su éxito como artista y empresaria, como si eso fuera algo de lo que debiera avergonzarse. Scarlett está orgullosa del trabajo del que ella y el equipo de Marvel han formado parte durante más una década".

"Esta demanda se presentó como resultado de la decisión de Disney de incumplir de manera consciente el contrato de Scarlett. Trasladaron deliberadamente los ingresos y los beneficios al lado de Disney+, dejando a los socios artísticos y financieros fuera de su nueva ecuación", concluyó el comunicado difundido por el medio especializado Deadline.

Por otro lado, los acuerdos entre cineastas y actores con las plataformas streaming transitan un delicado presente. Ya que en defensa del séptimo arte, directores y elencos defienden sus producciones para que pasen por la pantalla antes y no en simultáneo con el catálogo digital. Meses atrás, Denis Villeneuve ("La Llegada" y "Blade Runner 2049"), quien está próximo a estrenar su esperada adaptación de "Dune", escribió un duro comunicado contra Warner Bros. y HBO Máx por motivos similares.

El futuro de Scarlett Johansson en Disney:

"Black Widow" está pensada como la última película live action en la que la actriz dé vida a Natasha Romanoff para Marvel. Su estreno, estaba previsto para mediados de 2020, pero el estallido de la pandemia por coronavirus modificó los planes y la película llegó recién este año a los cines.

Por otra parte, Johansson sí planeaba continuar trabajando con Disney. Así lo confirmó semanas atrás el medio Collider, que detalló que la actriz protagonizará y producirá la adaptación cinematográfica de la Torre del Terror, basada en la popular atracción de los parques de Disney.