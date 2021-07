Atlético viaja sin Portillo

La delegación de Atlético de Rafaela estará viajando este viernes con destino a Buenos Aires, para esperar el duelo del sábado -a las 14- ante Villa Dálmine en Campana. El partido, correspondiente a la 19ª fecha, 2ª de las revanchas, de la Primera Nacional tendrá el arbitraje de Gastón Suárez.

Tras la derrota sufrida como local en el arranque de la segunda rueda frente a San Martín de San Juan, el equipo de Walter Otta intentará recuperar esos puntos como visitante ante el necesitado elenco violeta, último de la Zona B.

El dato saliente, además de la ausencia obligada por la expulsión del marcador central Cristian González, es que se confirmó la baja de Ayrton Portillo para este cotejo. El volante derecho no pudo recuperarse de una molestia que lo viene aquejando en uno de sus tobillos, y por primera vez no estará en cancha en esta temporada.

En lugar de González estará regresando, luego de cumplir la fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones, Fernando Piñero. En cuanto al puesto del esperancino, sería cubierto por Guillermo Funes. No obstante, Otta podría implementar una tercera variante si llega la habilitación de Lautaro Parisi, la segunda incorporación. En ese caso el ex Brown de Puerto Madryn sería uno de los atacantes junto a Bieler y Esquivel, y podría dejar el once titular el juvenil Alex Luna.

Pasando en limpio, el probable equipo de la Crema sería con: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Agustín Bravo, Piñero y Roque Ramirez; Funes, Facundo Soloa y Emanuel Molina; Parisi, Claudio Bieler y Juan Cruz Esquivel.



OTRO RIBERI QUE LLEGA

Entre los convocados para viajar a Buenos Aires e integrar el banco de suplentes, la novedad es Bruno Riberi. El marcador lateral derecho, categoría 2003, es hijo de Marcelo "Chueco" Riberi, uno de los integrantes del plantel que logró el ascenso al Nacional B en 1989. Además, sobrino de Fernando y César, que años después también jugaron en Atlético.

Asimismo integra la lista Franco Jominy, la primera incorporación que ya se recuperó de una lesión. Además lo hacen el arquero Agustín Grinovero, Brian Calderara, Gastón Tellechea, Luna, Federico Recalde, Enzo Avaro y Marcos Giménez.



EL RIVAL

Villa Dálmine sufrió una nueva baja. El delantero Sergio Sosa (que pasara por Atlético) llegó a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su vínculo. El Colorado no estaba entre las prioridades del técnico Marcelo Franchini y seguirá su carrera en Comunicaciones. Con la baja del Colo, ya son ocho los futbolistas que no seguirán.

Anteriormente se habían alejado Ataliva Schweizer, Tomás Garro, Stéfano Zarantonello, Cristian Ojeda, Marcos Sánchez, Luciano Vázquez y Franco Flores. Los tres refuerzos que llegaron (y debutaron en la fecha anterior en el empate 1 a 1 en Mendoza ante Independiente Rivadavia) fueron Lautaro Díaz, Ezequiel D'angelo y Francisco Nouet.