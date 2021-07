Rossi confirmó que renunciará como ministro de Defensa

Buenos Aires, 29 - La interna del Partido Justicialista de Santa Fe sigue al rojo vivo. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, confirmó este jueves que renunciará al cargo para encarar la campaña electoral como precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe, y le pidió al gobernador Omar Perotti que también tome licencia si integra la lista como senador suplente porque “es bochornoso que integre una lista como senador suplente”.

El funcionario nacional anunció que dejará su cargo “tal como lo pidió el presidente Alberto Fernández". Abundó: "Ese pedido muestra la ética del presidente a la hora de abordar estas problemáticas. Estoy esperando que vuelva a Argentina para juntarme con él y ver a partir de qué fecha quiere que se efectivice mi renuncia, que está a su disposición”.

Rossi negó que le hubieran pedido desde la Casa Rosada que retire su candidatura a senador, y acusó al gobernador Perotti de haber rechazado cualquier consenso de unidad dentro del PJ.En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Rossi señaló al respecto: “El presidente me pidió que haga todos los esfuerzos necesarios para conseguir una lista única. Eso hice junto con Alejandra Rodenas. Ofrecí bajar mi candidatura a senador y trasladarla a la de diputado nacional. Y el gobernador me dijo que no quería que apareciera mi nombre en la lista. En segundo lugar, le ofrecí que si yo no podía ser candidato le propuse que fuera Alejandra Rodenas y la respuesta fue la misma. Entonces me di cuenta que no quería la unidad, sino la sumisión de una lista debajo de la otra. Así que tomamos la decisión de presentar nuestra lista. Tengo tranquilidad de conciencia de que hice lo que el presidente me pidió”.

Al ser consultado sobre si consideraba que Perotti debería tomar una decisión de apartarse de la función pública al figurar en la nómina de candidato a senador suplente,

"Me gustaría que el gobernador pida licencia. Así como presidente demuestra un fuerte sentido ético, que el gobernador se ponga como candidato suplente en una de las dos listas que compiten en las elecciones en la provincia, es una vergüenza desde el punto de vista ético. El gobernador busca un conchabo para el 2023. Es decir que en el 2023, el senador que él propicia (Marcelo Lewandoswki) renunciaría para dejarle la banca en el Senado a él, si las cosas le salen bien. Pero desde el punto de vista ético es bochornoso que el gobernador se ponga de senador suplente”.

Rossi dijo que el caso de que Perotti pida licencia para hacer campaña y lo mismo pueda hacer Alejandra Rodenas, actual vicegobernadora, no habría vacío institucional en Santa Fe.“Hay un presidente provisional del Senado. Yo no busqué esta situación. El que buscó este problema es el gobernador. Igual, hay una diferencia sustancial. Claramente, Alejandra Rodenas es candidata a senadora titular y va a asumir el cargo en el caso en que seamos electos. En el caso de Perotti, se pone casi como una candidatura testimonial y eso constituye en una estafa a los votantes santafesinos. Si se da alguna circunstancia en la que Perotti tenga que asumir como senador, mientras sea gobernador seguirá siendo gobernador. Eso es una etapa ética y política”, subrayó.

