Lideran Almirante y Güemes

Almirante Brown de Isidro Casanovas en la Zona "A" y Atlético Güemes de Santiago del Estero en la Zona "B", encabezan las posiciones de la B Nacional, tras disputarse parcialmente la décimoctava fecha, que marcó el comienzo de las revanchas del torneo de ascenso más importante de la AFA.

El sábado, Atlético había caído de local frente a San Martín de San Juan, por 2 a 0; en tanto que ayer tuvo continuidad la fecha con estos seis encuentros:



QUILMES .................. 2

DEP. RIESTRA .......... 1

Goles: Julián Bonetto y Mariano Pavone (Q); Paolo Impini (DR).



DEP. MORON ........... 3

ALL BOYS ................. 0

Goles: Tobías Zárate, Gastón González y Franco Verón (DM).



INSTITUTO .............. 0

D. BELGRANO ......... 2

Goles: Juan Manuel Olivares 2 (DB).



MITRE (SdE) ............ 1

N. CHICAGO ............ 0

Gol: Rodrigo Sayavedra (M).



TIGRE ....................... 0

BELGRANO (C) ....... 0

No se marcaron goles.



AGROPECUARIO ... 2

GIMNASIA (M) ........ 0

Goles: Ezequiel Parnisari y Jonathan Farías (A).



SE COMPLETARA HOY

Esta tarde se completará el programa con dos cotejos: a las 15:00 se medirán Deportivo Maipú vs. Estudiantes de Río Cuarto y a las 15:10 Atlanta vs. Chacarita.



ASI ESTAN UBICADOS

ZONA "A": Almirante Brown 32 puntos; Gimnasia de Mendoza 30; Tigre y San Martín de Tucumán 29; Quilmes 28; Atlanta 26; Alvarado y Belgrano de Córdoba 25; Agropecuario 24; Chacarita y Temperley 20; Estudiantes de Río Cuarto y Mitre 19; Deportivo Riestra y Estudiantes de Buenos Aires 18; Deportivo Maipú 16 y Nueva Chicago 9.

ZONA "B": Güemes 34 puntos; Barracas Central 31; Defensores de Belgrano, Brown de Adrogué, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Morón y Almagro 27; Independiente Rivadavia 25; Atlético Rafaela y Ferro 24; Tristán Suárez 23; Instituto 22; All Boys 21; San Telmo 20; San Martín de San Juan y Ramón Santamarina 19; Brown de Puerto Madryn 14 y Villa Dálmine 13.