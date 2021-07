Boca pide postergar sus próximos partidos

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, respondió ayer al comunicado de Boca y afirmó que es "ajeno a la realidad", luego de que el "Xeneize" asegurara que el mandatario de la entidad había aceptado postergar los partidos frente a Banfield y San Lorenzo, al tiempo que informó que convocó a una reunión de la Mesa Directiva para analizar la solicitud.

"Como Presidente de la LPF quería contarles lo sucedido en relación al tema de Boca y su pedido, que ingresó en el día de hoy a última hora a la Liga, para postergar su partido del fin de semana frente a Banfield y el martes con San Lorenzo", comenzó Tinelli en su cuenta de la red social Twitter.

Y continuó: "En un comunicado emitido hoy por el club, aseguran que de palabra yo había decidido suspender el partido, hecho que es ajeno a la realidad, y que no transmite el espíritu de nuestra LPF de decidir todo en Mesa Directiva y de acuerdo a reglamento".

En la misma línea, el también conductor televisivo señaló: "Hablé dos veces en los últimos días con el presidente de Boca (Jorge Amor Ameal). La primera vez fue al día siguiente de la eliminación en Brasil, donde le aclaré que en todo momento estuve preocupado por la situación de la delegación y que le había escrito y jamás me había respondido".

"Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no logré obtener su respuesta. Esto lo digo por sus comentarios sobre que nadie de la Liga se había comunicado con él, cosa que no es verdad", agregó.

A su vez, Tinelli detalló: "Allí el presidente de Boca me dijo si se podían postergar los próximos dos partidos de su equipo. Le dije que iba a intentar lograr esa suspensión, después de consultar el reglamento y a mis pares de Mesa Directiva de la LPF".

"Jamás le aseguré que el partido estaba suspendido, y debido a este pedido he convocado para mañana en carácter de urgente, una reunión de Mesa Directiva de la LPF, donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes, para emitir un comunicado final", cerró el mandatario de San Lorenzo en una serie de mensajes.