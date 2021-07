Hoy se cumplen diez años sin Amy Winehouse

Amy Jade Winehouse, la cantante y compositora británica de jazz, Rhythm & Blues y Soul, conocida por su poderosa voz, fue hallada muerta en su departamento de Londres el 23 de julio de 2011 a sus 27 años, a causa de una excesiva ingesta de alcohol.

La artista se crió en un barrio londinense, en el seno de una familia con tradición musical en el jazz, género que comenzó a despertar su interés por la música. Con tan solo 10 años, Amy fundó un grupo de rap llamado Sweet ‘n’ Sour. A los 13 años recibió su primera guitarra y se inició en la composición de algunos temas que presentó en diversos bares londinenses.

Durante aquella época, la artista salía con el cantante Tyler James, quien le entregó una maqueta de Amy al productor Simon Fuller, con el que firmó su primer contrato a sus 16 años.

Tras algunas grabaciones, un representante de la discográfica Island Records la escuchó y se la presentó a su jefe, Nick Gatfield, quien deslumbrado por su talento, firmó de inmediato un contrato editorial con EMI y le presentó a su futuro productor, Salaam Remi.

Así comenzaba la carrera artística de Amy Winehouse con el álbum debut "Frank", en honor a su ídolo Frank Sinatra, lanzado en 2003.

El disco, con influencias jazz y todos los temas coescritos por la propia cantante, obtuvo una buena crítica y diversos reconocimientos como el disco de platino en Reino Unido, así como nominaciones a los Premios Mercury Music y los Brit Awards.

En ese momento, la cantante conoció a su futuro marido, Blake Fielder-Civil, en un bar de la capital británica e que inició una tóxica relación que la fue introduciendo en el mundo de las drogas.

Tres años después lanzó "Back to Black" (2006), un éxito rotundo que obtuvo seis nominaciones a los Grammy, arrasando con cinco de los galardones, entre ellos Mejor nueva artista. Por ello igualó el récord de premios obtenidos en la misma noche por la misma artista, hasta entonces solo conseguido por Alicia Keys, Beyoncé, Norah Jones y Lauryn Hill.

Por dicho álbum, Amy también obtuvo un Brit Award a Mejor artista británica y tres nominaciones a los MTV Video Music Awards y una a los Mercury. Ese mismo año, la artista se casó con Blake y comenzó a vivir su época más oscura en el mundo de las drogas, hasta el punto de que, dos meses después de la boda, fue hospitalizada por sobredosis.

En 2008, Winehouse lanzó una edición especial de su segundo disco bajo el nombre de "Back to Black: B-Side", que se situó en la cabeza de las listas musicales británicas y vendió más de dos millones de copias solo en el Reino Unido. Al mismo tiempo, su marido fue ingresado en prisión por desobediencia a la autoridad y agresión, hecho que destrozó a la cantante, quien, como consecuencia, canceló sus compromisos públicos.

Un año después, la cantante pidió el divorcio. Pese a ello, sus escándalos no cesaron, sino que sus apariciones en estado de embriaguez, apenas sin voz y sin poder mantenerse en pie, fueron cada vez más frecuentes. Incluso tuvo que suspender algunos conciertos debido a sus excesos.

Su situación fue empeorando poco a poco y, a pesar de que se rumoreaba que estaba trabajando en un nuevo álbum, este nunca llegó. Sus últimos proyectos fueron un dueto con el cantante Tony Bennett y una serie de bochornosos conciertos. Poco después, Amy falleció en su apartamento londinense el 23 de julio de 2011 a causa de una excesiva ingesta de alcohol.

En el momento de su muerte, Amy Winehouse contaba con 27 años, hecho por el que se la incluye en el denominado "Club de los 27", del que forman parte otros cantantes fallecidos con esa edad como Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison.

En 2018 se anunció el regreso de la cantante en forma de holograma impulsado por su padre y la empresa Hologram BASE con una serie de conciertos durante tres años cuyos beneficios están destinados a la Fundación Amy Winehouse, que que ayuda a jóvenes a superar sus adicciones.

Por último, hace unas semanas atrás, MTV International anunció el estreno de Amy Winehouse & Me: Dionne's Story, un documental profundamente personal y sincero en homenaje a la cantante, relatado a través del punto de vista de su ahijada, la cantautora Dionne Bromfield.

El largometraje llevará a los espectadores a un viaje profundamente personal, donde Dionne comparte los altibajos y el material de archivo exclusivo de las aventuras que tuvo con Amy, todo mientras rinde homenaje a su vínculo inquebrantable.

El documental será emitido por la señal MTV Latinoamérica el próximo 29 de julio a las 22:30 h, y luego estará disponible en la plataforma de Paramount+