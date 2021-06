Formosa en la mira

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que el organismo "fue movilizado rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa cuando la pandemia se apoderó de ella".

Esta situación generó en la Argentina críticas hacia el gobernador Gildo Insfrán. "El coordinador residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de Unicef, Unfpa, OMS/OPS y Acnudh", se informó.



CONTRA GINES

Florencia Carignano, la directora nacional de Migraciones, consideró que el ex ministro Ginés González García, quien fue visto en un bar de Madrid, "no debería haber viajado" al exterior, al tiempo que justificó el despido de ese funcionario del Gobierno por haber vacunado a personas a las que "no les correspondía".

"Es un horrible ejemplo, pero yo no soy Ginés", expresó Carignano.



PARRILLI DURO

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró que la oposición "va a tener el repudio generalizado de la sociedad" en las próximas elecciones, debido a que a su entender "no colaboraron en nada" durante la pandemia de coronavirus.

"La oposición fue un desastre gobernando el país, destruyeron la economía y ahora son un desastre como opositores", sostuvo el legislador kirchnerista.



POR INCUMPLIR

La Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, denunciará penalmente en las próximas horas a 287 personas que incumplieron la cuarentena obligatoria que debían realizar tras ingresar al país, a raíz del operativo en el que se detectó que el 38% de los ingresantes a la Argentina no cumplieron con la normativa.