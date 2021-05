Suspenden exportaciones de carne al menos por 30 días Nacionales 18 de mayo de 2021 Redacción Por PARA INTENTAR QUE BAJEN LOS PRECIOS

BUENOS AIRES, 18 (NA).- En un intento por frenar el alza de precios en la economía, el Gobierno suspendió por al menos 30 días las exportaciones de carne, indicaron anoche fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo y del sector frigorífico. La decisión fue adelantada al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), una de las cámaras que colabora con el Gobierno para intentar frenar la fuerte alza en la mayoría de los cortes de carne vacuna.

Desde Desarrollo Productivo indicaron que la medida se mantendrá "hasta que el mercado interno se ordene".

El presidente de ABC, Mario Ravettino, estuvo en la Casa Rosada, donde le comunicaron que se había decidido trabar las exportaciones.

Las entidades del campo enroladas en la Mesa de Enlace venían advirtiendo que una decisión de este tipo "no tendría efecto sobre los precios y podría afectar el stock vacuno en el mediano plazo". Recordaron que el kirchnerismo adoptó una medida similar hace 15 años, cuando anunció que regiría por seis meses, pero se terminó "imponiendo por 10 años".

La Mesa de Enlace denunció que durante ese lapso se perdieron "12 millones de cabezas de ganado, más de 10 mil empleos, y hubo cierres de establecimientos ganaderos".

Al regresar de Europa, el presidente Alberto Fernández había señalado su "preocupación" por la escalada inflacionaria.

"He visto con mucha preocupación lo que pasó en marzo y en abril, y no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados", había advertido el jefe de Estado. Vengo muy decidido a ocuparme del tema precios y poner las cosas en orden", había anticipado. También había adelantado que esta semana adoptaría "decisiones" para frenar los incrementos de precios, a los que calificó como "inexplicables".

"El Presidente de la Nación expresó su preocupación por el crecimiento sostenido en los últimos meses en el precio de la carne vacuna en el mercado interno. Durante la reunión también se evaluaron diferentes acciones a implementar con el objeto de restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad en el comercio exterior y combatir prácticas de evasión fiscal", remarcó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

Además, continuó: "Algunas de esas medidas ya han sido adoptadas y otras serán implementadas en los próximos días.

Mientras se avanza con dichas medidas, se procederá al cierre de las exportaciones de carne vacuna por un período de 30 días".

"Asimismo, el Presidente informó a los representantes del consorcio ABC que dicho período podrá verse reducido en el caso de que la implementación de las medidas antes señalada genere resultados positivos, al tiempo que se habilitarán mecanismos de excepción para operaciones en curso", agregó el texto.

De la reunión participaron, además del Presidente, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; y los representantes del sector exportador de carnes Mario Ravettino, Carlos Alberto Rusech, Gustavo Kahal y Martín Costantini.

En abril, el Gobierno había fijado nuevas exigencias a los operadores del comercio exterior de carne, granos y lácteos.

Dispuso que deben estar inscriptos en el Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) que depende del Ministerio de Agricultura. Fue el anticipo de que volverían las restricciones, y los datos de inflación difundidos por el INDEC la semana pasada terminaron de convencer al Presidente de adoptar esta decisión.

La inflación de abril fue del 4,1% y la carne acumula un aumento del 64,7% en doce meses. En ese mes, el rubro alimentos aumentó 4,3%, con incidencia de las subas en leche, pan y carnes. En el primer cuatrimestre, el rubro carnes acumula alzas del 22,2%.

Para el Gobierno, la venta de carne al mercado interno a precios de exportación es una de las causas de la fuerte suba.

"El aumento se podría explicar por el precio internacional, pero también es cierto que trasladar ese valor al precio interno no tiene mucha justificación", sostuvo el Presidente.