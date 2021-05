La banda rafaelina The Craft lanza su primer sencillo Información General 14 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

The Craft es el nuevo proyecto musical rafaelino surgido a partir de la fusión de las bandas “Cof” y “The Painful Stage of Jimmy”, integrado por Germi Drubich y Ari Borgna en voz y guitarra, Matti Bainotti en bajo, Martín Megratti a cargo de la batería y Juan Bulacios en teclado.



El estilo musical del grupo se caracteriza principalmente por el rock alternativo, aunque también exploran otros horizontes no convencionales e incorporan varios elementos del Indie, del Pop, la música electrónica y el Hip Hop. A su vez, el grupo suma una estética visual muy particular que acompaña a lo musical y ofrece un producto integral para el espectador.



La banda oriunda de Rafaela se encuentra activa desde 2018 cuando comenzó a presentarse en eventos locales como lo fueron el “Festival Rock Sin Río”, en febrero de ese mismo año, y la segunda edición del “Festival Por Cristian Rock” en noviembre, para colaborar con el periodista y conductor Cristian Pergazere. En paralelo, el grupo tocó nuevamente este año en el bar de la ciudad “Casa Tomada”, al cual definieron en su cuenta de Instagram como “el último bastión del under rafaelino”.



El pasado 7 de mayo, el grupo lanzó su primer single “On The Run” a través de todas las plataformas. El sencillo fue grabado en Rafaela por Nicolás Santillán en su estudio móvil, mezclado por Luciano Villacé en Buenos Aires en Estudio Humano y masterizado por Luciano Lucerna.