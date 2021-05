Atlético fue más pero falló en la definición Deportes 09 de mayo de 2021 Redacción Por Se cortó la racha en Caballito. La ‘Crema’ venía de tres victorias seguidas y siete sin perder, pero cayó 1 a 0 en su visita a Ferro Carril Oeste.

FOTO PRENSA FERRO CON LAS MANOS VACÍAS. / Atlético tuvo una buena producción en Caballito pero Ferro tuvo la contundencia que no contó el elenco albiceleste y se lo ganó.

Especial para LA OPINIÓN. - Atlético de Rafaela perdió 1 a 0 con Ferro Carril Oeste por la novena fecha de la Zona B de la Primera Nacional. La “Crema” tuvo una de las mejores producciones de la temporada pero se volvió con las manos vacías de Caballito.

El gol para la victoria local lo marcó David Gallardo a los 29 minutos del primer tiempo. Así, al equipo de Walter Otta se le cortó una racha de siete sin perder, con cuatro empates y tres victorias seguidas.

En el trámite del encuentro, Atlético fue superior a su rival. En lo referido a producción futbolística, mejorando notoriamente desde el aporte de Jorge Emanuel Molina, lo realizado en presentaciones anteriores. Fue vertical, generó las más claras pero falló en la definición.

La primera, la más clara, fue a los 13 minutos. Una gran habilitación del ‘Mago’ Molina para el ingreso de Juan Cruz Esquivel que definió de primera y el balón se fue apenas al lado del poste.

En el complemento, el propio Molina tuvo un cabezazo abajo del arco que se terminó yendo por arriba.

Si bien el resultado no fue el esperado, Atlético dio señales positivas. La última línea se volvió a mostrar sólida. Recalde, que tuvo su debut como titular, volvió a jugar después de un largo tiempo. Molina demostró que, en ese nivel, puede ser pieza fija en el once titular. En líneas generales el elenco albiceleste tuvo un buen rendimiento a pesar de las bajas por lesión y covid y el ‘consuelo’ de que en esta no se le dio. Mereció más de lo que obtuvo. El torneo es largo, aún hay mucho camino por recorrer y jugando como ayer, seguramente, volverá a pelear por el ascenso al fútbol grande de nuestro país.



Formaciones y síntesis del encuentro:

FERRO CARRIL OESTE: Marcelo Miño; Federico Murillo (73m Hernán Grana), Gabriel Díaz, Alejandro Manchot y Lucas Souto; Nahuel Maidana (68m Carlos Airala), Fernando Miranda, Federico Fattori y David Gallardo (86m Micael Tarón); Franco Toloza (68m Nicolás Gómez) y Germán Rivero. Suplentes: Federico Costa, Luciano Balbi, Emiliano Ellacópulos, Tomás Molina y Leonardo González. DT: Diego Osella.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez (68m Juan Flores); Ayrton Portillo, Federico Recalde (83m Alex Luna), Jorge Emanuel Molina y Guillermo Funes (46m Diego Meza - 91m Gino Albertengo); Juan Cruz Esquivel (83m Germán Lesman) y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Tomás Baroni, Cristian González, Gonzalo Alassia. DT: Walter Otta.



Gol: 26m PT David Gallardo (F).

Amarillas: Murillo, Grana y Fattori (F); Molina (AR).



Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistentes: Maximiliano Castelli y Mariano Ascenzi.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.