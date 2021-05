Ruidosa manifestación de remiseros y fleteros

Una manifestación por parte de remiseros locales se desarrolló en la mañana de este viernes. La misma se organizó a través de redes sociales. Agrupados frente a la Municipalidad de Rafaela, remiseros, fleteros y usuarios de GNC se concentraron con sus vehículos frente a la Municipalidad, para hacer oír sus reclamos por el precio del GNC a causa a su reciente incremento en la ciudad y su diferencia con localidades más cercanas, como Esperanza o Santa Fe.

Según lo publicado por el portal web de Radio Rafaela, un remisero local precisó que “la gente no toma conciencia. Brindamos un servicio. Hay mucha gente que se gana la vida dignamente hace muchos años en esto”. Además, agregó que el precio del m3 (metro cúbico) del GNC, en localidades cercanas, es de hasta $12 más barata. En este sentido,

ay una diferencia bastante notoria en comparación con ciudades como Esperanza, por ejemplo, de $12 a $14. En San Carlos vale $43. En Rafaela nos encontramos ayer -por el jueves- a las dos de la tarde que el precio se fue casi a $60. Te puedo asegurar que es el GNC más caro de la provincia”. Otros trabajadores del rubro también hicieron referencia al tema: Rafaela tiene dos estaciones de servicio con el GNC más caro a nivel provincial. "A nosotros nadie nos reditúa nada, sacar un auto de la calle seria que yo me quede sin trabajo. No sabemos nada ni tenemos respuestas de ningún lado. Queremos ver si a Municipalidad puede gestionar algo para que el GNC no sea tan caro".

Posteriormente, los manifestantes fueron recibidos por el secretario de Gobierno y Participación municipal, Marcelo Lombardo, y el concejal Juan Senn. Indudablemente, el elevado costo de todos los productos que existen en Rafaela no es nuevo, ya que este es un problema que se viene evidenciando desde hace varios años en la ciudad, porque también sucede lo mismo con las naftas, ya que en nuestra ciudad siempre son más caras que en el resto de la provincia y una de las más costosas en el país. También podemos decir lo mismo con los alquileres, entre otros ejemplos muy claros, y es por esto que muchos señalan a Rafaela como "una ciudad cara" para vivir, según la visión de algunos turistas. Pero lamentablemente, hasta el día de hoy, se desconocen los motivos y no hay una explicación concreta de esta triste realidad.



UN 30% MAS CARO

Cabe recordar que hace una semana, en coincidencia con el inicio del mes de mayo, el precio del Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos aumentó un 30% en todo el país, elevando el valor del metro cúbico cerca de 35 pesos. Si bien el valor final depender de cada expendedor, se estima que este combustible subió entre 8 y 9 pesos, que se sumarán a los alrededor de 25 pesos que costaba con antelación. De esta manera, de acuerdo a lo informado por la agencia NA, el GNC tendría un precio equivalente al 40% de la nafta súper y al 35% de la nafta premium, tomando como referencia los surtidores de Capital Federal y Gran Buenos Aires. El aumento se vincula con la negociación de los nuevos contratos de abastecimiento entre las estaciones y las productoras y/o comercializadoras de gas. Recientemente, las estaciones de servicio ubicadas en el AMBA suscribieron un acuerdo comercial con las compañías de gas, por la cual el precio del GNC se actualizará solo cuando cambie el valor de la nafta súper. El convenio comenzará a regir desde mayo y tendrá una duración de tres años: es una reversión de los contratos que rigen en la actualidad, pero ajustados a las nuevas condiciones que estableció el Plan de Promoción para el Desarrollo del Gas Argentino, también denominado Plan Gas.Ar. El incremento en el precio del GNC se suma a los ajustes de las naftas, que recientemente subieron por quinta vez en el año: fue del 6% y habría uno más, por el mismo porcentaje, en lo que resta del año.



DE NAFTA A GAS

No obstante, a raíz de los incrementos en las naftas (del 60% en los últimos ocho meses) más el costo de mantenimiento de los vehículos, muchas personas decidieron convertir sus autos nafteros a GNC. Según datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en marzo último se concretaron 16.774 conversiones, muy por encima de las más de 10 mil que se habían registrado en enero, en todo el país.