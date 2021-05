El árbitro para Unión Deportes 06 de mayo de 2021 Redacción Por FEDERAL A

El Consejo Federal de AFA dio a conocer el programa de partidos y árbitros para la quinta fecha del torneo Federal A. Unión de Sunchales, por la Zona B, recibirá el domingo a las 15.30 a Defensores de Villa Ramallo con el arbitraje de Alvaro Carranza, de Villa María.

Este es el detalle de la fecha:

Sábado 8: a las 16:00 Crucero del Norte vs. Defensores de Pronunciamiento (Gustavo Benítes, Salta).

Domingo 9: a las 15:30: Douglas Haig vs. Boca Unidos (Gastón Brizuela, Tío Tercero); 15:30 Racing de Córdoba vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Guillermo González); 15:30 Unión de Sunchales vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Alvaro Carranza, Villa María); 15:45 Chaco For Ever vs. Sarmiento de Resistencia (Nelson Bejas, Tucumán); 16:00 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Juventud de Gualeguaychú (César Ceballos, Córdoba); 16:30 Central Norte de Salta vs. Sportivo Belgrano de San Francisco (Adrián Franklin, Santa Fe).