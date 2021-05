EE. UU. apoya el reclamo sobre patentes de vacunas

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El gobierno de los Estados Unidos se manifestó ayer a favor de la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, en una curiosa coincidencia con un pedido que, en la Argentina, venían exigiendo representantes de los partidos de la izquierda más dura.

Este miércoles, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, sorprendió al pronunciar el respaldo del gobierno de Joe Biden a que se debata en la Organización Mundial de Comercio (OMC) la renuncia a las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas anti-Covid, un pedido que hasta ahora las principales potencias del mundo no impulsaban y fabricantes de los inoculantes directamente rechazaban.

En la Argentina, la izquierda era la que venía demandando una política de este tipo y el mes pasado el PTS y otros partidos del Frente de Izquierda realizaron una jornada de protesta frente a la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como parte de una campaña internacional para que se liberen las patentes de las vacunas, medicamentos y tratamientos contra el Covid-19.

"Desde hace meses venimos planteando que la Argentina debe sumarse a una gran campaña internacional para que se liberen las patentes de las vacunas y medicamentos contra el Covid-19 de manera que se puedan producir sin ninguna traba de propiedad intelectual. Sin embargo, desde el Gobierno lo único que hicieron fue adaptarse a las nefastas reglas del juego del llamado ’mercado , se quejó en aquella oportunidad el diputado Nicolás del Caño.

Por su parte, el legislador porteño del Frente de Izquierda Gabriel Solano se mostró sorprendido por la decisión de Biden y comentó sus primeras impresiones sobre el tema a Noticias Argentinas. "Nosotros somos defensores de la liberación de las patentes porque es un derecho de propiedad que encarece y porque es la única forma de producir la cantidad de vacunas necesarias porque no están en capacidad de producir las 6.000 millones de dosis que faltan", expresó Solano.

No obstante, el dirigente consideró que la decisión anunciada por la administración de Biden podría estar más relacionada con la geopolítica que con un tema de salud y distribución de vacunas para combatir la pandemia.

"Del lado de Estados Unidos me gustaría ver bien la información porque hay una guerra comercial. Estados Unidos lo que quiere es evitar la influencia de Rusia y China, que de vacunas a América latina. Como Estados Unidos está llegando a su objetivo (de completar la vacunación de su población) ahora quieren largar una campaña para desplazar esa influencia", evaluó Solano.

La exención ha sido propuesta por India y Sudáfrica al seno de la Organización Mundial de Comercio y podría eliminar obstáculos para aumentar la producción de vacunas en varias naciones. De hecho, los líderes de la OMC instaron a los países miembros esta semana a analizar rápidamente los detalles de un acuerdo para flexibilizar temporalmente las reglas que protegen la propiedad intelectual detrás de las vacunas contra el coronavirus.