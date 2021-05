Boca no pudo en Ecuador Deportes 05 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Boca careció de argumentos sólidos para poder sacar un resultado positivo y perdió anoche ante Barcelona de Guayaquil por 1 a 0, en un partido correspondiente a la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores. El único gol del encuentro lo marcó el delantero Carlos Garcés, a los 16 minutos del segundo tiempo. Con este resultado el grupo C lo encabeza ahora el equipo ecuatoriano, con 9 puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones, y detrás suyo está Boca con 6. Santos de Brasil reúne 3 unidades y The Strongest de Bolivia está sin puntos.

El próximo partido del equipo "xeneize" será el martes 11 ante Santos en San Pablo, mientras que The Strongest recibirá a Barcelona en la altura de La Paz. Boca, previo a este partido, vivió una situación complicada con el arquero Esteban Andrada, quien dio positivo en coronavirus, y está aislado en un hotel de Guayaquil, hasta que pueda regresar a Buenos Aires. Con el arbitraje de Andrés Rojas (Colombia), así formaron:

Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis León, William Riveros, Mario Pineida; Nixon Molina (López), Bruno Piñatares; Michael Hoyos (Carcelén), Damián Díaz (Quiñones), Leandro Martínez (Oyola); Carlos Garcés (Mastriani). DT: Fabián Bustos.

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Alan Varela (Medina), Leonardo Jara (Maroni) y Obando (Zeballos); Cristian Pavón (Tevez) y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.



CAYO EL HALCON

Defensa y Justicia no pudo evitar anoche el arranque ideal de Palmeiras, que lo superó por 2 a 1 en Florencio Varela para sumar su tercera victoria en la misma cantidad de presentaciones en el grupo A de la Copa Libertadores. El vigente campeón del torneo se impuso gracias a un doblete de Rony, a los 2 y 11 minutos del segundo tiempo. El "Halcón", que está diezmado porque tiene varios futbolistas afectados por coronavirus, descontó por intermedio de Nicolás Tripicchio, pero no pudo rescatar al menos un empate.

Con este resultado, el conjunto paulista logró vencer a los tres rivales del grupo para sumar nueve puntos, mientras que Defensa se quedó con 4. La próxima presentación del "Halcón" será el martes 11 de mayo cuando visite en Lima a Universitario, a partir de las 23:00 (hora argentina).



PRIMERA DE VELEZ

Vélez Sársfield, de gran andar en la Copa de la Liga Profesional, logró anoche enderezar su rumbo en la Copa Libertadores y con un 2-0 como visitante ante Unión La Calera, en Chile, sumó su primera victoria en el grupo G. El "Fortín" se adaptó bien al césped sintético del estadio "Municipal Nicolás Chahuán" y se quedó con el triunfo gracias a una definición del delantero Agustín Bouzat, a los 38 minutos, después de un centro atrás del chileno Pablo Galdames.

Sobre la hora, y cuando La Calera jugaba con dos hombres menos por las expulsiones del argentino Gonzalo Castellani y el chileno Esteban Valencia, el juvenil Luca Orellano coronó un contragolpe con una gran definición.Vélez estaba obligado a una victoria tras dos derrotas consecutivas, por lo que ahora suma tres puntos. Flamengo tiene puntaje ideal al ganarle a Liga de Quito 3 a 2.