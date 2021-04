“Sostener el refuerzo alimentario es una decisión del Estado municipal” Locales 21 de abril de 2021 Redacción Por Así lo destacó Myriam Villafañe, luego del primer día de entrega correspondiente a este mes. La misma comenzó el lunes 19 y se desarrollará hasta el viernes 30 de abril, de 8:00 a 11:30, en Santos Vega 435.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO. El lunes se entregaron 341 refuerzos alimentarios.

Desde la llegada de la pandemia en marzo del 2020, el municipio adaptó los distintos objetivos de gestión. Se le dio prioridad al fortalecimiento del sistema de salud pública para ampliar capacidades y al acompañamiento de las familias rafaelinas a través del refuerzo alimentario. “Esta semana retomamos con una nueva entrega del refuerzo alimentario correspondiente al mes de abril. Ayer, en la primera jornada se han entregado 341. Pero, mes a mes se acompaña a más de 3800 familias. Este es un número importante ya que hay familias que nunca percibieron esta ayuda y hoy por la situación de pandemia, lo necesitan”; expresó la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe. “Sostener y fortalecer el refuerzo es una decisión política del Estado municipal. Son muchas familias que lo solicitan y lo haremos mientras dure esta situación sanitaria”; agregó. “En esta situación concreta de aumentos de casos creemos más que nunca que debemos sostener este acompañamiento, sabiendo que además de lo que hacemos mes a mes, hay muchas personas o familias que hoy están aisladas por ser pacientes COVID positivos o sospechosos, los que son asistidos diariamente por la Secretaría desarrollo humano”; remarcó Villafañe.

Además, la Secretaria sostuvo que “durante la entrega se aplican los protocolos necesarios, respetando el distanciamiento, el uso de barbijo y alcohol al 70 por ciento, para así cuidar a todos los que asisten y a todo el equipo que realiza la entrega”.

Recordemos que este refuerzo se destina a las familias rafaelinas que hoy se encuentran en una situación económica crítica como consecuencia de la pandemia. Es una tarea en donde participan muchas áreas del Municipio que se ponen a disposición de la sociedad rafaelina.



CALENDARIO

“Desde el comienzo de este año, volvimos a nuestro lugar, en Santos Vegas al 435, donde se planificó la distribución en diez días hábiles y de acuerdo a la finalización de documento. Se comenzó ayer, 19 de abril, con la terminación 0 y culminará el 30 de abril con el 9"; explicó Villafañe. En este marco, el calendario será el siguiente: el martes 20 percibirán el beneficio quienes posean documentos finalizados en 1; el miércoles 21, en 2; el jueves 22, en 3; el viernes 23, en 4. Se retomará el lunes 26 y lo harán los documentos terminados en 5; el martes 27, en 6; el miércoles 28, en 7; el jueves 29, en 8 y el viernes 30, en 9. La entrega se realiza de 8:00 a 11:30. Es de primordial importancia aclarar que solo se le darán los alimentos a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, exceptuando a las personas mayores de edad por ser de riesgo, con discapacidad y quienes se encuentran en aislamiento por ser caso positivo COVID-19 o por ser contacto estrecho. En todos los casos se deberá presentar un familiar con el DNI del beneficiario. Recordemos que para poder acceder a este beneficio los requisitos son: no ser beneficiario de la "Tarjeta Alimentar", no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el "Comedor San Agustín" (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).