“Me voy a desmayar cuando entre a un estadio de WNBA”

FOTO PRENSA CABB ILUSIONADA. La basquetbolista argentina viene creciendo deportivamente en Italia.

La argentina Florencia Chagas, elegida en el draft para jugar en las Indiana Fever de la WNBA de Estados Unidos, aseguró estar "soñando con los ojos abiertos", y reconoció que este nuevo paso en su carrera es en parte porque pudo superar "los momentos difíciles". "Se me cruzaron cada paso que di en mi carrera, desde mis inicios, pero sobre todo los más difíciles, cuando tomé la decisión de dejar mi casa a los 16 años para venirme a vivir a otro continente, a otro país, con otro idioma… Viví cosas difíciles, la pasé mal, pero nunca aflojé. Sabía lo que quería, cuál era mi objetivo", indicó la joven de 19 años que se convertirá en la primera argentina en jugar en la WNBA.

En declaraciones al sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAAB), Chagas señaló que aún no lo puede creer, y que solo pocas horas antes de iniciarse la elección en Estados Unidos se anotó para ser seleccionada. La base argentina comentó que había tres equipos que querían contar con sus servicios, pero explicó que no tenía la certeza de que pudieran elegirla , y finalmente la franquicia de Indiana decidió sumarla a su plantel.

Chagas, quien salió de Casa de Padua y luego pasó por Vélez, Indios de Moreno y Berazategui (integró el equipo que jugó la primera Liga Femenina argentina), actualmente está en Empoli y su pase pertenece al Familia Schio.

"Mi agente me contó que había tres equipos interesados pero que uno, incluso, me había puesto en una lista corta que además necesitaba que firmara una autorización para que la WNBA pudiera usar mi imagen durante la transmisión del draft. Me dijo que no había certezas, pero que era una oportunidad que teníamos que aprovechar", puntualizó.

Sobre el momento en que fue elegida, la integrante de la Selección argentina, calificó eso como "tremendo", y agregó que le dio "ilusión, pero también nervios". "No había seguridad de que me seleccionaran, porque el draft es un dominó de fichas que puede darse a favor o en contra. Yo tuve suerte, se dio cómo esperaba Indiana y me eligieron. No puedo estar más feliz, estoy soñando con los ojos abiertos", enfatizó.

En ese sentido la chica que se fue siendo muy joven a Europa, comentó que siempre tuvo "claro" que debía "aguantar y seguir", por más que "estuviera triste o mal", y señaló que se siente "feliz y orgullosa" por la decisión que tomó.

Sobre lo que será su llegada a la WNBA, Chagas dijo que si bien no conoce el equipo, porque por el horario europeo no puede ver mucho básquetbol norteamericano, ella está disponible para cuando deseen que se incorpore a la franquicia. "Es otro básquet, bien americano, con un ritmo más veloz, con más corrida y tiros. Lo veo y lo noté cuando enfrenté a jugadoras en campus internacionales que realicé. En Europa se juega más pausado, pensado, con menos vértigo. Yo creo que puedo jugar, aunque deberé hacer una adaptación, como hice en Europa cuando llegué desde Argentina", enfatizó.

Chagas se sinceró al indicar: "Todavía no caigo, cuando me pongo a pensar, no lo puedo creer. Pero, por otro lado, sí se me cruza por la cabeza vivir un momento así, aunque yo, en vez de suspirar, creo que me voy a desmayar en ese momento".