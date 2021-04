Boomerang de carteleras

Por Leo Gómez



BOOMERANG DE COMEDIAS, EXCENTRICAS, OSCURAS Y TAMBIÉN ÁCIDAS:

¡Hola amigos!! Hoy les voy a pasar una lista de títulos cuyo contenido divierte, atrae y entretiene, pero la parte picante, extrovertida y salida de la línea habitual de comedia es la que las hace únicas. Recuerden que lo bizarro no siempre es grotesco. Sean series o películas, si durante el desarrollo del relato debes pausarlas para preguntarte si escuchaste bien o si realmente viste lo que viste… es porque el efecto está siendo el indicado para continuar pendiente de lo que sucede y de lo que está por venir….

SERIES

HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) (2019, Comedia dramática adolescente, Alemania) 2 Temporadas 12 capítulos +16 Netflix/streaming

Moritz es un autodenominado cibernerd que está por terminar la secundaria y su chica lo acaba de dejar. Por eso junto con su mejor amigo Lenny, tratarán de recuperar la atención y el amor de la ex novia en cuestión. La mejor idea que se les ocurre es crear una empresa de narcotráfico de drogas online. Si, leyeron bien, y usarán todos sus conocimientos tecnológicos y de programación para meterse en un embrollo bastante complicado de abandonar una vez adentro. No está centrada en público adolescente para nada, es muy amplia la perspectiva desde donde se cuentan los hechos y lo mejor es que los capítulos duran no más de 30 minutos. Dato de color, está inspirada en hechos reales que llevaron al verdadero autor de este disparate a pasar 5 años en prisión.

THE END OF THE F***ING WORLD (2017, Comedia oscura, drama, Reino Unido) 2 Temporadas 16 capítulos +16 Netflix/streaming

James es un joven psicópata y Alyssa una adolescente rebelde que no soportan un segundo más sus vidas tal cual son. Juntos se embarcan en una aventura sin precedentes, basada en el cómic homónimo. Con momentos macabros, desopilantes e inesperados, esta particular pareja nos invita a acompañarlos en una odisea llena de tensión, sangre, desconcierto y un humor bastante más oscuro de lo normal. Engancha desde un primer instante porque uno de los protagonistas sueña con matar al otro y aparte combina bien el carisma de los personajes con el ritmo de la narrativa. También se compone de episodios cortitos como para ver de a dos o más.

PELICULAS

THE FAVOURITE (2018, Comedia dramática de época, Reino Unido) 119 minutos +16

Esta combinación me parece una genialidad. Juntamos época, comedia británica y un reparto realmente estelar, encabezado por Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman. Estas 3 grandes actrices constituyen un poderoso triángulo de amistad, deseo y enfrentamientos que, de la mano del innovador director Yorgos Lanthimos nos permiten disfrutar de un humor excéntrico excelentemente ambientado. La relación entre la Reina Ana Stuart y su amante y consejera Lady Sarah, se tambalea luego de la llegada de Abigail, quien, escalando posiciones, se convertirá en la nueva favorita, de la reina, y también del público. 10 nominaciones al Oscar 2019 le dan aún más prestigio para convertirla en un nuevo clásico.

THE GENTLEMEN (2019, Crimen, acción, comedia, Reino Unido) 113 minutos +16

Para Mickey Pearson (Mathew McConaughey) retirarse del negocio de tráfico de drogas no va a ser nada fácil. Menos cuando sos el número 1 y tus rivales quieren llevarse todo sin pagar nada. Esto desencadena una red de conspiraciones, engaños y traiciones que, al estar escritas y dirigidas por el notable Guy Ritchie, nos tendrán pendientes siempre de diálogos y escenas durante todo el rato. Me sorprendió el papel y la gran actuación de Hugh Grant, siempre da gusto un personaje bien logrado. Tiene acción, tiene humor y guerra internacional de mafias, qué más se puede pedir? Mírela y corrobórelo!