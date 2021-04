Las nuevas restricciones generan enojo, angustia y preocupación

Luego de las medidas decretadas por el Gobierno nacional para contener la suba de los contagios por COVID-19, y la adhesión de la provincia de Santa Fe al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin tocar a las actividades productivas, el sector gastronómico y especialmente los locales nocturnos, no ocultaron su malestar y preocupación.

“Vemos esto con mucha preocupación, porque aunque parezca una sonsera la realidad del sector es realmente agobiante, realmente acuciante. La vez anterior nos pidieron quince días para adecuar el sistema de salud que se convirtieron en cinco meses de inactividad absoluta, y todo eso significó deudas, deudas con bancos, deudas con el fisco, con proveedores, y ahora dónde más o menos se había empezado a acomodar un poco todo eso que se había generado, volvemos a nuevas limitaciones”, señaló Silvina Imperiale, presidente de CAPHREBAR.

La dirigente precisó que “el cierre anterior dejó 10.000 emprendimientos gastronómicos cerrados y la pérdida de 150.000 puestos formales de trabajo, con lo cual nuestro temor fundamental es que estas tres semanas se vuelvan seis y después nueve. Realmente la que se ve perjudicada es la gastronomía nocturna, es la cervecería, es el bar de ir a tomar algo, es el bar al que vamos después de cena y en donde con las restricciones horarias es imposible directamente su apertura. Si tenemos que cerrar a las 23 porque a las 00 ya no se puede más circular, ese establecimiento no puede abrir”.

Imperiale resaltó que ante este nuevo escenario, desde el sector esperan que la gente comprenda y colabore con los locales gastronómicos, sigan acompañando en este difícil momento, “porque realmente lo necesitamos, estas empresas o estos pequeños negocios significan la fuente de trabajo de muchas familias y también de los dueños, porque acá no estamos hablando ni de grandes corporaciones, ni de dividendo de ganancias, estamos hablando de establecimientos gastronómicos donde los dueños trabajan a la par de los empleados; son pequeñas empresas en las cuáles a veces un ratito es mucho”.



ASISTENCIA, PRORROGA

O CONDONACIONES

“Estamos muy preocupados y ahora el tema es ver que asistencia, prórrogas o que condonaciones pueden llegar en virtud de las restricciones planteadas, porque definitivamente los colegas de ese sector, van a estar más complicados, arrastrando como dije, deudas de todo tipo. Si antes sin el lastre de deudas significó el cierre del 20 % de los negocios, hoy con deudas la situación es mucho más compleja”, afirmó la presidente de CAPHREBAR.

A su vez Imperiale confirmó que van a pedir formalmente asistencia para el sector y remarcó: “Tuvimos el sistema de ATP hasta el mes de diciembre, pero luego no tuvimos más ninguna ayuda por parte del Estado, con un montón de limitaciones por ejemplo, a la hora de prescindir de personal, con lo cual, el empleador no puede despedir a uno o a dos y a lo mejor una empresa que tiene veinte trabajadores prescindiendo de tres o cuatro puede seguir adelante y de la otra manera a lo largo de tres meses no perdieron el trabajo tres o cuatro, sino veinte personas, porque la empresa es inviable, porque no se puede pagar. Además, tenemos la limitación no sólo de los horarios, sino también de los aforos, lo cual hace que uno tenga que tener todo marchando, todo el sistema funcionando para atender a la misma cantidad de personas que si tuvieras el local al 100 % y el costo operativo es el mismo”, concluyó.