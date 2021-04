Entidades rurales cruzaron a Español por posible cierre de exportaciones de carne Nacionales 11 de abril de 2021 Redacción Por El campo entró nuevamente en estado de alerta en las últimas horas, después de las declaraciones de Español.

FOTO ARCHIVO PAULA ESPAÑOL. Abrió una nueva polémica con los ganaderos.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Autoridades de entidades rurales y referentes del campo salieron ayer al cruce de las declaraciones de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien advirtió que al Gobierno no le temblará "el pulso" si es necesario "cerrar las exportaciones de carnes" para evitar supuestas especulaciones con los precios de parte de los productores.

En este sentido, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, consideró que la administración que encabeza Alberto Fernández "sigue equivocando el rumbo", en tanto el titular de CARBAP, Horacio Salaverri, dijo que "el cierre de las exportaciones es una medida probada que fracasó del 2007 al 2010" en la Argentina.

En medio de la polémica, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, insistió ayer en que si el Gobierno descubre "maniobras especulativas" de parte de los productores de carne vacuna con relación a los precios, "se tomará la medida que plantea Paula Español o alguna parecida".

En declaraciones al programa "Aire de Campo" que conduce Joaquín Pinasco en radio Rivadavia, Solmi remarcó que el aumento de precios "desvela a todos", incluyendo a los funcionarios nacionales, en tanto evaluó que la situación que plantea Español está más relacionada con "un problema especulativo" que con "un problema del mercado".

De todos modos, el funcionario indicó: "En el sector ganadero nosotros tenemos índices muy malos; eso significa que tengamos el mismo nivel de productividad ganadera que en el año ´78". "Lo que tenemos que hacer es mejorar el stock", agregó, y dijo que "la carne que va a consumo interno generalmente no es del mismo rubro de animales que se faenan para la exportación". "Nosotros tenemos el peso de faena más bajo del mundo, eso lo tenemos que elevar", planteó Solmi.

El campo entró nuevamente en estado de alerta en las últimas horas, después de las declaraciones de Español: "El precio de la carne ha subido muchísimo más a finales del año pasado y también este año", dijo la funcionaria. "Ahí es cierto que nosotros avanzamos con un acuerdo, con el que vamos a seguir trabajando", agregó, al tiempo que resaltó la necesidad de frenar la suba de precios. "Si seguimos viendo este tipo de comportamientos, no nos va a temblar el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne", enfatizó la secretaria de Comercio Interior.

Al respecto, Chemes subrayó que las medidas "intervencionistas" en el mercado suelen lograr el efecto contrario al que se busca para combatir el aumento del costo de vida en el país.

"Desde CRA vemos con preocupación la repetición de errores y de diagnósticos que se generan desde el Gobierno. La voluntad intervencionista con la que insiste el Gobierno es exactamente al contrario de las medidas que debería tomar", dijo.

Chemes resaltó, en este sentido, la necesidad de "incentivar la producción" para que exista un "mayor abastecimiento" de carne vacuna en la plaza doméstica. También dijo que "solo el 27 por ciento" de la producción nacional se exporta: "El resto se está volcando al mercado interno", acotó.

"El Gobierno debería analizar seriamente los precios en las góndolas, porque cualquier alimento que uno consume o compra tiene entre un 47 y un 50 por ciento de impuestos. Es decir, desde el Gobierno también existe una alta responsabilidad en esos precios finales (de los productos)", recalcó Chemes.

Por su parte, Salaverri dijo que "el cierre de las exportaciones es una medida probada que fracasó del 2007 al 2010.

Se perdieron alrededor de 12 millones de cabezas (de ganado), la carne aumentó el 220% y aún no hay recuperación total del stock".

A su vez, en un comunicado, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) rechazó "de plano" las declaraciones de Español: "Se vuelve a insistir con una medida que fracasó", dijo la entidad.

"En un contexto de pandemia, en donde el trabajo no abunda, esta medida errónea también implicaría perder empleos en los frigoríficos afectados", agregó.

Finalmente, el productor agropecuario y candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino consideró que "estas medidas solo llevarían a repetir viejos errores del pasado. Cerrar la exportación de carnes dejaría sin trabajo a mucha gente en un país que necesita inversión y desarrollo".

"Debemos producir libremente, somos el motor del interior del país y las amenazas solo generan incertidumbre y pérdida de confianza", sostuvo Pino.