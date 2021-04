Boomerang de carteleras

BOOMERANG DE CIENCIAS Y EFECTOS:



Por Leo Gómez

¡Hola Amigos! Hablar de ciencia Ficción, es siempre hablar de algo hipotético, a veces cerca de la realidad y a veces utópico, dependiendo por donde se tome el tema. Pero más que nada podemos asociarla a palabras tan referenciales como futuro, tecnología, extraterrestre, robótica o intergaláctico. Este género es una constante invitación a soñar y alucinar, siempre acompañados de imágenes asombrosas y fantasías que a veces no están tan lejos de volverse reales. Con ustedes algunas muestras de lo que hablo:

SERIES

BLACK MIRROR (2011 – 2019 Ciencia ficción distópica, Gran Bretaña) 5 temporadas +18 Netflix

Arrancamos con una imperdible para entendidos y también para principiantes en esta temática. Cada capítulo es una fuerte alusión a los riesgos de los avances tecnológicos que están cada vez más presentes en la vida humana y la naturaleza que la rodea, abarcando todas las edades y clases sociales. No es convencional, es vanguardista y desafiante; pero, sobre todo, roza un futuro posible donde los sueños pueden volverse pesadillas en un parpadeo.



RAISED BY WOLVES (2020 Ciencia ficción futurista, post apocaliptica, USA) 1 temporada +16 HBO MAX Premium/stremio

En una realidad pos apocalíptica ambientada por el inconfundible y elogiado de Riddley Scott (Alien, Gladiador, Thelma y Louise, etc), dos androides llamados Padre y Madre tienen la tarea de criar niños humanos en un planeta desconocido. Se tocan muchos temas muy actuales y polémicos, que llaman a la reflexión. Un punto fuerte son los finales de episodio que invitan a ver el capítulo siguiente casi con obligatoriedad. Excelente performance de Amanda Collin como “Mother” y una pena que Travis Flimmel no pueda salir del personaje de Ragnar (Vikingos), pero igualmente jerarquiza esta serie; que da para varias temporadas si siguen por este camino de sembrar cuestionamientos, dudas e hipótesis acerca de lo que vendrá en el futuro de esta historia.

PELICULAS

ANNIHILATION (2018, Ciencia ficción apocalíptica, terror, USA, Reino Unido) 115 minutos +16 Netflix/stremio

A mi modo de ver, una pequeña obra de arte incomprendida por lo poco convencional de la trama. Pasó sin pena ni gloria por los cines estadounidenses, pero poco importa eso cuando nos encontramos con la propuesta visual sobresaliente de efectos y colores que nos regala el director Alex Garland. La siempre eficiente Natalie Portman es la protagonista y encarna a una científica que se suma a la investigación luego del impacto de un meteorito en la costa marítima de USA. Un grupo de expedición se adentra en el campo magnético nacido de esta catástrofe y no para de encontrarse con sorpresas que llenan de giros inesperados el desarrollo de los sucesos. Súper aprobada y dinámica.

TENET (2020, Ciencia ficción, acción, espionaje, USA, Reino Unido) 150 minutos +16 Streaming

Aquí tenemos la combinación de acción, manipulación del tiempo, excelente reparto y Christopher Nolan sentado en el sillón del director. No es solo acción, también es un rompecabezas de eventos que tenemos que tener presentes para seguir el camino por el que nos quieren llevar. Es efectiva, te mantiene siempre atento y expectante justamente por la complejidad que caracteriza a Nolan. Con buenas actuaciones, el tiempo y TENET son la clave de este laberinto hacia la salvación del mundo, literalmente.

BONUS TRACK: BLACK MIRROR BANDERSNATCH (2018, Ciencia ficción, drama, Reino Unido) variable duración: 90 minutos aprox. +18

Esta opción es un verdadero experimento. Es una recreación de elige tu propia aventura, con 5 finales diferentes e interactivos con el espectador. Aparte tiene referencias bien marcadas a capítulos de la serie. Stefan es un programador de videojuegos que justamente puede elegir múltiples caminos para llegar a distintos desenlaces. Innovadora, fue un éxito más por la fórmula que por el contenido.