Fernández dijo que quiere "cambiar la justicia" para que no haya más "Úrsulas ni Micaelas"

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró que en los casos de violencia de género la respuesta estatal "es lenta o no existe" y por eso quiere "cambiar la justicia". "Insisto en hablar de la Justicia para que no existan más Úrsulas ni Micaelas. Para eso uno quiere también cambiar la Justicia", subrayó el primer mandatario mientras encabezaba el acto de la firma del "Acuerdo federal para una Argentina unida contra la violencia de género".

"Hablando con los padres de Úrsula es muy difícil poder explicarles lo que pasó. Esas cosas pasan porque la reacción estatal es lenta o no existe. Ahí tenemos una enorme responsabilidad nosotros, los que gobernamos este país", agregó.

En tanto, el jefe de Estado consideró que "la cultura patriarcal es la cultura donde el sexo masculino prevalece sobre cualquier otro" y remarcó que "esa lógica se ha llevado vidas de muchas mujeres".

"La cultura patriarcal es la cultura donde el sexo masculino prevalece sobre cualquier otro. Esa lógica ha generado un sinfín de injusticias y de destratos. Además se ha llevado vidas de muchas mujeres", expresó. Asimismo, subrayó que "lo primero" que hay que hacer "es poner a todos en un plano de igualdad cualquiera sea el género".

"Mientras no lo hagamos, no vamos a ser una sociedad igualitaria, sino una que discrimina y tolera la violencia de género y los femicidios", aseguró. Y concluyó: "Comprometámonos a ponerle fin a la desigualdad en materia de género. Comprometámonos a construir una sociedad igualitaria, a no discriminar más a nadie".

Durante el acto protagonizado por Fernández se firmó un "Acuerdo federal para una Argentina unida contra la violencia de género" al que suscribieron los gobernadores de todas las provincias.

La firma del Acuerdo Federal estuvo a cargo de los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

La ministra mencionada remarcó que "cada vez que el Estado falla, la consecuencia puede ser la muerte por un femicidio" por lo que "es carísimo el costo que pagan las mujeres cuando el Estado falla".

"En estos tiempos, mirar para otro lado tiene un alto costo político: no hay más margen para que ningún sector de la política deje de priorizar este asunto. La invitación es a redoblar los esfuerzos. La sociedad nos está exigiendo. No puede ser una utopía vivir en una sociedad libre de violencias. La respuesta del Estado debe ser ahora", sostuvo Gómez Alcorta.

Presencialmente, participaron los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Juan, Sergio Uñac; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de Tucumán, Juan Manzur.



INSFRAN

En medio de las críticas, denuncias y protestas en Formosa, el gobernador Gildo Insfrán visitó ayer Buenos Aires para asistir al acto por el Día de la Mujer en Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández. El mandatario provincial arribó a la ciudad de Buenos Aires en horas de la mañana, antes del acto que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario, que comenzó pasado el mediodía.

Insfrán fue parte de los gobernadores que asistieron de forma presencial al encuentro, donde se firmó un Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, eligió no asistir a la Casa Rosada por el acto del Día de la Mujer para no cruzarse con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

En el Museo del Bicentenario se firmó el Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género, al que Rodríguez Larreta suscribió, pero sin asistir de manera presencial ni virtual al encuentro. "Me solidarizo con todos los formoseños y condeno enérgicamente lo que está ocurriendo en esa provincia", afirmó el mandatario porteño en un breve comunicado. Y agregó: "Lo que sucedió en estos días es consecuencia de muchos años avasallando las instituciones y que en muchas situaciones no se respeta la Constitución como la aduana interna que se estableció y que impide a las personas la libre circulación".