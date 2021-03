Con el regreso de Tevez, Boca visita a Vélez Deportes 07 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Con el regreso del experimentado Carlos Tevez, Boca buscará hoy cambiar la pálida imagen de sus últimas presentaciones, cuando visite en Liniers al entonado Vélez, líder de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, en el marco de la cuarta fecha.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Diego Abal (Hernán Maidana y Diego Verlotta serán sus asistentes) y la televisación de TNT Sports.

El elenco de la Ribera viene de empatar en la Bombonera con Sarmiento (1-1), partido en el que volvió a mostrar pocas ideas futbolísticas, al igual que ocurrió entre semana en su ajustada victoria frente a Claypole -equipo recién ascendido a la Primera C- por Copa Argentina.

Más allá de esto y de que en el horizonte asoma River -lo enfrentará la próxima fecha-, el técnico Miguel Russo seguirá apostando por una formación similar y ensayará solo dos variantes, una obligada, por la lesión de Carlos Izquierdoz, y la otra por el regreso de Tevez.

El capitán ocupará el lugar del lesionado Eduardo Salvio, mientras que Lisandro López será el reemplazante de "Cali" Izquierdoz, quien sufrió ante Sarmiento una lesión en las costillas, producto de un fuerte golpe, y continúa con su recuperación.



OTROS PARTIDOS: 17.10hs Arsenal vs Estudiantes, 19.20hs Gimnasia vs Defensa y Justicia.



Vélez - Boca



Estadio: José Amalfitani (Vélez). Árbitro: Diego Abal. Hora de inicio: 21.30 - TV: TNT Sports .



Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Emiliano Amor, Luis Abram, Francisco Ortega; Pablo Galdames, Federico Mancuello; Lucas Janson, Thiago Almada, Luca Orellano; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.



Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.