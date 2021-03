Basterra aseguró que existe "una campaña destituyente" Nacionales 07 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, aseguró que existe "una campaña destituyente" en Formosa de parte de la oposición, a la que acusó de "no respetar la voluntad popular".

"Nosotros no nos movilizamos para preservar la salud, a este virus se lo combate principalmente cuidando los contagios y vacunando. Prefiero una persona que se sienta molesta porque tiene que estar encerrada 10 ó 15 días a tener que despedirla en un cementerio", resaltó el funcionario nacional, oriundo de Formosa.

El ex diputado nacional rechazó los dichos de la oposición sobre el accionar policial durante la protesta y señaló: "Nosotros hemos sufrido la represión de estos mismos personajes durante los años de Mauricio Macri".

"Es una situación desagradable que uno no quisiera que se profundice y para esto hay que ver quiénes son los genuinos instigadores que se han montado sobre gente que tiene necesidad", indicó Basterra.

Y, en declaraciones radiales, finalizó: "Hay una intencionalidad profundamente política en esta movida".